Секретная защита»: почему Собчак избежала критики после «раздетой» вечеринки

«Все это стало для них своего рода „карой социума“. Меры, принятые в отношении участников „раздетой вечеринки“, оказались очень серьезными: был наложен своего рода социальный бан. И теперь сама Ивлеева уже второй раз за несколько дней делает заявление, но совершенно иным образом. Ее первое выступление было наполнено уверенностью и стремлением оправдаться. А вот второе — это слезы отчаяния и призыв к прощению „, — поделился психолог и общественный деятель Сергей Костеренко в интервью корреспонденту интернет-издания „Подмосковье сегодня“.