Секретная защита»: почему Собчак избежала критики после «раздетой» вечеринки

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Общественность осудила скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой под названием Almost Naked — то есть с дресс-кодом, согласно которому, для входа в закрытый клуб за 1 млн рублей нужно было прийти «почти голым». Среди гостей были Филипп Киркоров, Джиган, Лолита, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Васио и другие «звезды».
Однако все они столкнулись с неприятными последствиями: с ними начали расторгать контракты, вырезать из новогодних шоу, отменять концерты.
«Кара социума»
«Все это стало для них своего рода „карой социума“. Меры, принятые в отношении участников „раздетой вечеринки“, оказались очень серьезными: был наложен своего рода социальный бан. И теперь сама Ивлеева уже второй раз за несколько дней делает заявление, но совершенно иным образом. Ее первое выступление было наполнено уверенностью и стремлением оправдаться. А вот второе — это слезы отчаяния и призыв к прощению „, — поделился психолог и общественный деятель Сергей Костеренко в интервью корреспонденту интернет-издания „Подмосковье сегодня“.
Общественные нормы стали строже
По словам эксперта, общественные нормы в отношении таких мероприятий стали резче и строже. Для артистов, попавших в подобную историю, то, что с ними происходит, выглядит как некая социальная казнь.
«Единственная, кто до сих пор избежал критики, — это Ксения Собчак. Мне кажется, что здесь работает некий скрытый иммунитет, вызванный ее связями „высоко вверху“. Я думаю, именно этим объясняется то, что Собчак не значится в списке иностранных агентов, несмотря на ее открытую оппозицию», — добавил общественный деятель.