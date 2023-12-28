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Секретная защита»: почему Собчак избежала критики после «раздетой» вечеринки

Секретная защита»: почему Собчак избежала критики после «раздетой» вечеринки

28 декабря 2023, 13:13
Фото: 1MI
Настя Ивлеева объявила о своем раскаянии и извинилась за скандальную вечеринку, однако психолог Сергей Костеренко отметил, что Ксения Собчак избегает критики благодаря своим связям «наверху».

Общественность осудила скандальную вечеринку Анастасии Ивлеевой под названием Almost Naked — то есть с дресс-кодом, согласно которому, для входа в закрытый клуб за 1 млн рублей нужно было прийти «почти голым». Среди гостей были Филипп Киркоров, Джиган, Лолита, Ксения Собчак, Ольга Орлова, рэпер Васио и другие «звезды».

Однако все они столкнулись с неприятными последствиями: с ними начали расторгать контракты, вырезать из новогодних шоу, отменять концерты.

«Кара социума»

«Все это стало для них своего рода „карой социума“. Меры, принятые в отношении участников „раздетой вечеринки“, оказались очень серьезными: был наложен своего рода социальный бан. И теперь сама Ивлеева уже второй раз за несколько дней делает заявление, но совершенно иным образом. Ее первое выступление было наполнено уверенностью и стремлением оправдаться. А вот второе — это слезы отчаяния и призыв к прощению „, — поделился психолог и общественный деятель Сергей Костеренко в интервью корреспонденту интернет-издания „Подмосковье сегодня“.

Общественные нормы стали строже

По словам эксперта, общественные нормы в отношении таких мероприятий стали резче и строже. Для артистов, попавших в подобную историю, то, что с ними происходит, выглядит как некая социальная казнь.

«Единственная, кто до сих пор избежал критики, — это Ксения Собчак. Мне кажется, что здесь работает некий скрытый иммунитет, вызванный ее связями „высоко вверху“. Я думаю, именно этим объясняется то, что Собчак не значится в списке иностранных агентов, несмотря на ее открытую оппозицию», — добавил общественный деятель.

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