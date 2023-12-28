Стало известно, как будет работать МРЭО в Ростове на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Сдать экзамен и получить права в Ростове можно будет 31 декабря с 08.00 до 17.00 в МРЭО на улице 50 лет РСМ, 15. 1 и 2 января отделения перестанут функционировать.
3 и 5 января МРЭО снова заработает с 08.00 до 18.00. 4 января отделения будут функционировать с 09.00 до 12.00.
6 и 7 января — нерабочие дни. В понедельник, 8 января, сдать экзамен можно будет с 08.00 до 18.00 на улице 50 лет РСМ, 15. С 9 января все отделения заработают в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что водителей в Ростовской области массово проверяют на трезвость перед Новым годом.
Также стало известно, что число нарядов полиции увеличат в парках и на улицах Ростова на Новый год.