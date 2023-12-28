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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Стало известно, как будет работать МРЭО в Ростове на новогодних каникулах

Стало известно, как будет работать МРЭО в Ростове на новогодних каникулах

28 декабря 2023, 07:24
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области/vk.com
Стало известно, как будет работать МРЭО в Ростове на новогодних каникулах
Посетить МРЭО в Ростове можно будет и 31 декабря, сообщили в ГИБДД.

Сдать экзамен и получить права в Ростове можно будет 31 декабря с 08.00 до 17.00 в МРЭО на улице 50 лет РСМ, 15. 1 и 2 января отделения перестанут функционировать.

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3 и 5 января МРЭО снова заработает с 08.00 до 18.00. 4 января отделения будут функционировать с 09.00 до 12.00.

6 и 7 января — нерабочие дни. В понедельник, 8 января, сдать экзамен можно будет с 08.00 до 18.00 на улице 50 лет РСМ, 15. С 9 января все отделения заработают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что водителей в Ростовской области массово проверяют на трезвость перед Новым годом.

Также стало известно, что число нарядов полиции увеличат в парках и на улицах Ростова на Новый год.

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