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Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

Стало известно, когда цены на куриные яйца упадут в Ростовской области

Стало известно, когда в Ростовской области упадут цены на куриные яйца

28 декабря 2023, 08:38
Фото: pxhere.com
Стало известно, когда цены на куриные яйца упадут в Ростовской области
После Нового года цены на куриные яйца «стабилизируются», в этом заверила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что нехватки яиц в России нет. Рост же стоимости на продукт она объяснила ажиотажем из-за праздников. По ее мнению, цены «стабилизируются» после Нового года.

На это повлияет не только падение спроса, но и расширение поставок яиц из-за рубежа и другие принятые властями меры.

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Спрос на яйца в декабре Абрамченко сравнила с ажиотажем времен пандемии, когда люди массово скупали гречку и туалетную бумагу. По мнению вице-премьера, сам продукт стали активнее потреблять в России. Власти попросили производителей нарастить темпы производства яиц.

Напомним, на днях в Ростове в магазинах стали ограничивать продажу яиц в одни руки.

До этого колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%.

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