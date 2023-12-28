Стало известно, когда в Ростовской области упадут цены на куриные яйца

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что нехватки яиц в России нет. Рост же стоимости на продукт она объяснила ажиотажем из-за праздников. По ее мнению, цены «стабилизируются» после Нового года.
На это повлияет не только падение спроса, но и расширение поставок яиц из-за рубежа и другие принятые властями меры.
Спрос на яйца в декабре Абрамченко сравнила с ажиотажем времен пандемии, когда люди массово скупали гречку и туалетную бумагу. По мнению вице-премьера, сам продукт стали активнее потреблять в России. Власти попросили производителей нарастить темпы производства яиц.
Напомним, на днях в Ростове в магазинах стали ограничивать продажу яиц в одни руки.
До этого колоссальная наценка на яйца в магазинах Ростовской области достигла 80%.