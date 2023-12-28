Цены на алкоголь в Ростовской области увеличатся с 1 января

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Портал «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей спиртного заявил, что с 1 января в России ожидается повышение цен на алкоголь.
Причиной подобного решения назвали увеличение ставок акцизов, совпавшее с ростом стоимости спирта и других материалов, а также увеличением расходов на логистику.
Ожидаемый рост цен на водку, джин, виски и вина составит около 10%, импортный алкоголь вырастет в цене в пределах 5-25%.
Компании надеются, что индексация пройдет постепенно, однако часть потребителей все равно может перейти на бренды с более демократичными ценами.
Сетевые магазины уже получили уведомления о повышении цен от Алкогольной сибирской группы и компании Ladoga. Цены продукции этих компании повысятся на 7-10% после увеличения ставки акциза на 4,9%.
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