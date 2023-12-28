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Published Сегодня, 17:15

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Updated Сегодня, 17:18

Цены на алкоголь в Ростовской области увеличатся с 1 января

Цены на алкоголь в Ростовской области увеличатся с 1 января

28 декабря 2023, 17:15
Фото: 1MI
Цены на алкоголь в Ростовской области увеличатся с 1 января
В Ростовской области и других регионах России ожидается рост цен на алкоголь до 25%, подробностями поделились СМИ.

Портал «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей спиртного заявил, что с 1 января в России ожидается повышение цен на алкоголь.

Причиной подобного решения назвали увеличение ставок акцизов, совпавшее с ростом стоимости спирта и других материалов, а также увеличением расходов на логистику.

Ожидаемый рост цен на водку, джин, виски и вина составит около 10%, импортный алкоголь вырастет в цене в пределах 5-25%.

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Компании надеются, что индексация пройдет постепенно, однако часть потребителей все равно может перейти на бренды с более демократичными ценами.

Сетевые магазины уже получили уведомления о повышении цен от Алкогольной сибирской группы и компании Ladoga. Цены продукции этих компании повысятся на 7-10% после увеличения ставки акциза на 4,9%.

Ранее в Ростове появилась новая профессия — доедатель новогодних закусок.

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