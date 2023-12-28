Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области

Ранее в правительстве заявили, что стоимость яиц снизится после Нового года. Подорожание там объяснили нездоровым ажиотажем перед праздниками, птичьим гриппом и повышенным потреблением продукта. Ситуацию с яйцами в конце этого года сравнили с временами пандемии, когда люди массово скупали гречку и туалетную бумагу, провоцируя рост их стоимости.