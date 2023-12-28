Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Десяток яиц за несколько дней в Ростовской области подорожал почти на пять рублей. Если 22 декабря Ростовстат приводил цену в 137,65 рубля за десяток, то уже сегодня показатель вырос до 142,33 рубля в среднем по региону.
В Ростове яйца стоят примерно 138,55 рубля — это меньше, чем в других крупных городах области. В Сальске, например, за десяток придется отдать 150,43 рубля, а в Таганроге — 147,81 рубля. Жители Волгодонска за десяток заплатят 141,85 рубля, а Шахт — 142,29 рубля.
Напомним, Ростовская область вошла в топ регионов по росту цен на яйца в уходящем году.
Ранее в правительстве заявили, что стоимость яиц снизится после Нового года. Подорожание там объяснили нездоровым ажиотажем перед праздниками, птичьим гриппом и повышенным потреблением продукта. Ситуацию с яйцами в конце этого года сравнили с временами пандемии, когда люди массово скупали гречку и туалетную бумагу, провоцируя рост их стоимости.