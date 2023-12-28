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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Почти 150 рублей: Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области

Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области

28 декабря 2023, 09:23
Фото: rostovgazeta.ru
Почти 150 рублей: Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области

Цены на яйца обновили рекорд в Ростовской области и подорожали до 142 рублей

В Ростовской области яйца подорожали до 142,33 рубля за десяток, сообщает Ростовстат.

Десяток яиц за несколько дней в Ростовской области подорожал почти на пять рублей. Если 22 декабря Ростовстат приводил цену в 137,65 рубля за десяток, то уже сегодня показатель вырос до 142,33 рубля в среднем по региону.

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В Ростове яйца стоят примерно 138,55 рубля — это меньше, чем в других крупных городах области. В Сальске, например, за десяток придется отдать 150,43 рубля, а в Таганроге — 147,81 рубля. Жители Волгодонска за десяток заплатят 141,85 рубля, а Шахт — 142,29 рубля.

Напомним, Ростовская область вошла в топ регионов по росту цен на яйца в уходящем году.

Ранее в правительстве заявили, что стоимость яиц снизится после Нового года. Подорожание там объяснили нездоровым ажиотажем перед праздниками, птичьим гриппом и повышенным потреблением продукта. Ситуацию с яйцами в конце этого года сравнили с временами пандемии, когда люди массово скупали гречку и туалетную бумагу, провоцируя рост их стоимости.

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