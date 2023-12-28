В России разработали новый препарат для диабетиков

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:15
В ходе круглого стола, который состоялся в газете «Аргументы и факты», сообщалось, что в РФ каждый год выявляют порядка 240 тыс. новых случаев диабета. При этом 85–90% заболевших имеют избыточную массу тела либо ожирение.
Обычно людям, страдающим избыточным весом, врачи рекомендуют принимать лекарства на базе семаглутида, не только обладающие сахароснижающим эффектом, но и способствующие снижению массы тела. Для пациентов с сахарным диабетом это крайне важно.
Как сообщают «Новые Известия», такой препарат изначально был создан на Западе. В России он зарегистрирован под маркой «Оземпик». Когда в аптечных сетях стал наблюдаться дефицит лекарственных средств ввиду прекращения поставок в РФ препаратов фармкомпании Novo Nordisk (Дания), «Оземпик» также стал постепенно исчезать с прилавков аптек.
В России не так давно появился свой семаглутид, получивший торговое название «Квинсента». Препарат отечественного производства не является аналогом зарубежного, поскольку при его производстве используется другая технология. Датское лекарство производится на основе микробиологического синтеза при помощи микроорганизмов, а российский семаглутид является продуктом химического синтеза.
По словам Киры Заславской, директора по новым продуктам компании «Промомед», химические реакции изначально предсказуемы, поэтому ошибки в финальной формуле исключены. При этом химически синтезированное вещество можно проанализировать при помощи современного аналитического оборудования.
Регистрационное удостоверение на препарат уже получено разработчиком, что свидетельствует о прохождении лекарством всех исследований, необходимых для подтверждения его качества и безопасности.
По словам Татьяны Демидовой, профессора, заведующей кафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова, разработка доступных препаратов нового класса — аналогов ГПП-1 — является значимым событием для медиков и их пациентов. Данное вещество разрешено и рекомендуется при лечении сахарного диабета и ожирения.
Нельзя не отметить, что Правительство РФ стимулирует научно-исследовательскую деятельность в сфере разработки новых лекарств. Премьер-министром подписано постановление о выделении субсидий на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области создания отечественных препаратов, способных полноценно заменить импортные — те, на которые действуют зарубежные патенты. Это означает, что программа импортозамещения в столь важной отрасли, как фармакология, работает, принося положительные результаты.