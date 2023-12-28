В России разработали новый препарат для диабетиков

Нельзя не отметить, что Правительство РФ стимулирует научно-исследовательскую деятельность в сфере разработки новых лекарств. Премьер-министром подписано постановление о выделении субсидий на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в области создания отечественных препаратов, способных полноценно заменить импортные — те, на которые действуют зарубежные патенты. Это означает, что программа импортозамещения в столь важной отрасли, как фармакология, работает, принося положительные результаты.