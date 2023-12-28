В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила строительство ЖК на Военведе

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:46
Речь идет о многоквартирном доме и автостоянке на участке в границах Элеваторного, Нефтяного и Таганрогской. Теперь проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.
Когда именно будет реализован этот проект, в сообщении не раскрывается.
До этого RostovGazeta писала, что в ближайшие десять лет на улице Таганрогской появятся 22-этажные дома, три детских сада, школа и парк. А застройщики получили участки без торгов.
Ранее стало известно, что Военвед оказался не включен в реестр городского имущества Ростова. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.