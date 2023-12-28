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В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила создание ЖК на Военведе

В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила строительство ЖК на Военведе

28 декабря 2023, 08:15
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила создание ЖК на Военведе
В Ростове-на-Дону получила положительное заключение документация для строительства многоквартирного дома в районе переулка Элеваторный, говорится в Едином государственном реестре заключений.

Речь идет о многоквартирном доме и автостоянке на участке в границах Элеваторного, Нефтяного и Таганрогской. Теперь проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.

Когда именно будет реализован этот проект, в сообщении не раскрывается.

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Речь идет о многоквартирном доме и автостоянке на участке в границах Элеваторного, Нефтяного и Таганрогской.Речь идет о многоквартирном доме и автостоянке на участке в границах Элеваторного, Нефтяного и Таганрогской.
Речь идет о многоквартирном доме и автостоянке на участке в границах Элеваторного, Нефтяного и Таганрогской.
Фото: Яндекс.Карты

До этого RostovGazeta писала, что в ближайшие десять лет на улице Таганрогской появятся 22-этажные дома, три детских сада, школа и парк. А застройщики получили участки без торгов.

Ранее стало известно, что Военвед оказался не включен в реестр городского имущества Ростова. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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