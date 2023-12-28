В Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега»

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
В четверг, 28 декабря, портал «АиФ — Ростов-на-Дону» объявил, что донской Минтранс определился с подрядчиком, с которым заключит контракт на обслуживание маршрутов общественного транспорта №91 и 113. Оба следуют до ТЦ «Мега» с Западного жилого массива.
По данным издания, подрядчику ООО «Автоколонна № 1559» предстоит выпускать по 15 автобусов среднего класса на каждый из маршрутов, при этом все транспортные средства должны быть оснащены кондиционерами. Компания была единственным участником конкурса, поэтому смогла получить контракт на маршруты, которые не разыгрывали уже несколько лет.
Ранее власти сообщали, что проезд на автобусах в «Мегу» вырастет в цене до 39 рублей.