rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

В Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега»

В Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега»

28 декабря 2023, 14:08
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега»
Донской Минтранс выбрал перевозчика, который возьмет на себя обслуживание маршрутов до торгового центра «Мега», об этом сообщили местные СМИ.

В четверг, 28 декабря, портал «АиФ — Ростов-на-Дону» объявил, что донской Минтранс определился с подрядчиком, с которым заключит контракт на обслуживание маршрутов общественного транспорта №91 и 113. Оба следуют до ТЦ «Мега» с Западного жилого массива.

В Ростове на городские маршруты вышли 42 новых автобуса
Узнать подробнее

По данным издания, подрядчику ООО «Автоколонна № 1559» предстоит выпускать по 15 автобусов среднего класса на каждый из маршрутов, при этом все транспортные средства должны быть оснащены кондиционерами. Компания была единственным участником конкурса, поэтому смогла получить контракт на маршруты, которые не разыгрывали уже несколько лет.

Ранее власти сообщали, что проезд на автобусах в «Мегу» вырастет в цене до 39 рублей.

Читайте также:
Автобус «гармошка» сломался спустя пять дней работы в РостовеСтало известно, как будут работать автобусы в Ростове в новогоднюю ночьВ Ростове в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобусы#Общественный транспорт#Надежда Пустяк#Аксай#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Конкурс#Автобусы в Ростове-на-Дону#Маршруты#Минтранс#Пассажирские перевозки#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
Сегодня, 15:27
Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом
Сегодня, 15:25
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов
Сегодня, 14:33
Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС
Сегодня, 14:07
Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году
Сегодня, 09:51
Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год
Сегодня, 12:34