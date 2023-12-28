В Ростове назвали нового перевозчика для маршрутов до ТЦ «Мега»

По данным издания, подрядчику ООО «Автоколонна № 1559» предстоит выпускать по 15 автобусов среднего класса на каждый из маршрутов, при этом все транспортные средства должны быть оснащены кондиционерами. Компания была единственным участником конкурса, поэтому смогла получить контракт на маршруты, которые не разыгрывали уже несколько лет.