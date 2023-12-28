В Ростове передержка животных за месяц стала дороже на 35%

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Издание «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу известного портала объявлений сообщил, что в декабре цены на услуги по передержке животных выросли больше чем на треть — на 35% по отношению к ноябрьским ценам. При этом, согласно данным аналитиков, чаще всего ростовчане обращались за помощью зоогостиниц и зоонянь, готовых взять на передержку их домашних любимцев.
Отдельно аналитики сообщили, что с начала года в Ростове спрос на передержку животных вырос в 2,3 раза (+130%), при этом средняя стоимость одного дня размещения в зоогостиницах составляет от 300 рублей в сутки.
Вырос интерес и к услугам «зоонянь», их востребованность увеличилась на 71%. Стоимость их услуг начинается от 250 рублей в день.
По словам экспертов, востребованность услуги передержки животных связана с отъездами владельцев питомцев на новогодние праздники.
Ранее ростовчанка пожаловалась, что ее кошку покалечили в ветеринарной клинике.