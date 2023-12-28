В Ростове передержка животных за месяц стала дороже на 35%

Издание «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу известного портала объявлений сообщил, что в декабре цены на услуги по передержке животных выросли больше чем на треть — на 35% по отношению к ноябрьским ценам. При этом, согласно данным аналитиков, чаще всего ростовчане обращались за помощью зоогостиниц и зоонянь, готовых взять на передержку их домашних любимцев.