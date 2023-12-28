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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

В Ростове в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта

В Ростове в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта

28 декабря 2023, 13:35
Фото: wikimedia.org
В Ростове в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта
В Ростове собираются изменить режим работы общественного транспорта в Новый год и на Рождество, об этом сообщили в администрации города.

Власти объявили о планах изменить расписание работы общественного транспорта Ростова в новогодние праздники. Так в ночь на 1 января работа городских маршрутов продлится до 01.00 мск, в ночь Рождества, с 6 на 7 января, автобусы и другие виды общественного транспорта будут работать до 03.00 мск, при этом с 20.00 мск трамваи маршрутов №1 и 4 будут ходить от проспекта Буденновского до Театрального по улице Максима Горького. В остальное время городские маршруты будут работать по стандартному расписанию и схемам движения выходного дня.

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Ростовчанам рекомендуют следить за движением транспорта через сервис Pikas Online, чтобы иметь возможность планировать свои поездки и не тратить время на долгое ожидание транспорта на остановках.

Ранее власти объявили о выпуске на городские маршруты 42 автобусов.

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