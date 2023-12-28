В Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец на М-4

В четверг, 28 декабря, представители компании объявили о завершении реконструкции моста через Северский Донец на трассе М-4 «Дон». Теперь сооружение представляет собой мост с трехполосным движением в попутном направлении, широкой пешеходной зоной и шумозащитными экранами.