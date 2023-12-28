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В Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец на М-4

В Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец на М-4

28 декабря 2023, 17:45
Фото: t.me/avtodorgk
В Ростовской области открыли движение по мосту через Северский Донец на М-4
В Ростовской области на М-4 «Дон» возобновили движение по мосту через Северский Донец, об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В четверг, 28 декабря, представители компании объявили о завершении реконструкции моста через Северский Донец на трассе М-4 «Дон». Теперь сооружение представляет собой мост с трехполосным движением в попутном направлении, широкой пешеходной зоной и шумозащитными экранами.

Во время реконструкции основного моста транспорт проезжал по временному мосту, построенному для обеспечения безопасности движения автомобилей.

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На реконструкцию моста пришлось потратить более двух лет, теперь благодаря обновленному путепроводу движение транспорта станет более комфортным, ожидается повышение пропускной способности дороги на этом участке.

Уже сейчас автомобили возобновили движение по мосту, заторов на участке трассы М-4 в Каменском районе не наблюдается.

Ранее водители составили список наиболее опасных ям на М-4 «Дон».

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