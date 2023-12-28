В Ростовской области ожидается резкое потепление перед Новым годом

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В четверг, 28 декабря, температура составит +3 градуса и будет облачно. Может усилиться ветер до пяти метров в секунду.
После этого в регионе начнется потепление, температура поднимется до +7 градусов. Облачная погода сохранится в течение двух дней, а ветер станет еще сильнее.
В воскресенье, 31 декабря, столбики термометров покажут +6 градусов, а в новогоднюю ночь опустятся до +1 градуса. Дождей и снегопадов быть не должно.
В начале следующего года температура составит около +5 градусов, а в остальном погодные условия не изменятся. В среду, 3 января, в области могут пройти дожди.
Ранее цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове.