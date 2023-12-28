В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов

За этот период за пределы региона выдворили 1546 граждан других государств. Причиной этого решения стало нарушение миграционного законодательства. Отдельно в МВД уточнили, что задокументировали более пяти тысяч административных правонарушений, почти 2,5 тысячи из них составили в отношении лиц, которые находится в России незаконно.