В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Портал Ro.Today со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области рассказал, что за период с января по ноябрь 2023 года в регионе провели 790 рейдов, чтобы выявить случаи нарушения миграционного законодательства.
За этот период за пределы региона выдворили 1546 граждан других государств. Причиной этого решения стало нарушение миграционного законодательства. Отдельно в МВД уточнили, что задокументировали более пяти тысяч административных правонарушений, почти 2,5 тысячи из них составили в отношении лиц, которые находится в России незаконно.
При этом 3,95 тысячи иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания, 421 мигрант незаконно устроился на работу, 1057 человек нарушали срока обращения за выдачей патентов, еще 32 гражданина других стран нарушали правила миграционного контроля.
Также в ведомстве уточнили, что чаще всего мигрантов нанимали работодатели в сфере строительства и торговли Ростовской области. Трех работодателей за неоднократные нарушения оштрафовали на 1,9 миллиона рублей.
Ранее в Ростове провели рейды на рынках для поисков незаконных мигрантов.