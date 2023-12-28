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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов

В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов

28 декабря 2023, 14:33
Фото: МВД по Ростовской области
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов
В Ростовской области из-за нарушений условий въезда и пребывания на родину выслали 1546 мигрантов, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Портал Ro.Today со ссылкой на ГУ МВД по Ростовской области рассказал, что за период с января по ноябрь 2023 года в регионе провели 790 рейдов, чтобы выявить случаи нарушения миграционного законодательства.

За этот период за пределы региона выдворили 1546 граждан других государств. Причиной этого решения стало нарушение миграционного законодательства. Отдельно в МВД уточнили, что задокументировали более пяти тысяч административных правонарушений, почти 2,5 тысячи из них составили в отношении лиц, которые находится в России незаконно.

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При этом 3,95 тысячи иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания, 421 мигрант незаконно устроился на работуПри этом 3,95 тысячи иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания, 421 мигрант незаконно устроился на работу
При этом 3,95 тысячи иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания, 421 мигрант незаконно устроился на работу
Фото: МВД по Ростовской области

При этом 3,95 тысячи иностранцев нарушили правила въезда и режима пребывания, 421 мигрант незаконно устроился на работу, 1057 человек нарушали срока обращения за выдачей патентов, еще 32 гражданина других стран нарушали правила миграционного контроля.

Также в ведомстве уточнили, что чаще всего мигрантов нанимали работодатели в сфере строительства и торговли Ростовской области. Трех работодателей за неоднократные нарушения оштрафовали на 1,9 миллиона рублей.

Ранее в Ростове провели рейды на рынках для поисков незаконных мигрантов.

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