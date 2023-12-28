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Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:29

Updated Сегодня, 15:29

В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан

В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан

28 декабря 2023, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
В Ростовской области школы решили бороться за форму против комфорта учениц, пока цены на яйца и красную икру пробивают потолок и оставляют ростовчан без новогоднего застолья.

Форменное издевательство

В четверг, 28 декабря, в Ростовской области распространились слухи о том, что часть школ региона приняли решение ввести запрет на ношение брюк ученицами. Такие меры якобы ввели в отдельных образовательных учреждениях.

В ответ на запросы журналистов прокомментировать эти слухи замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что донские школы имеют право запретить ученицам носить на учебу брюки. По словам чиновника, подобное решение необходимо согласовать с родителями и учащимися.

Однако подтверждения о том, начал ли действовать запрет именно в донских школах, остался без ответа.

Предметы роскоши

В конце года Ростовстат объявил, что цены на куриные яйца вновь обновили рекордные значения, достигнув отметки 142,3 рубля за десяток.

За прошедшую неделю яйца подорожали почти на пять рублей — с 137,65 рубля за десяток.

За прошедшую неделю яйца подорожали почти на пять рублей — с 137,65 рубля за десяток.За прошедшую неделю яйца подорожали почти на пять рублей — с 137,65 рубля за десяток.
За прошедшую неделю яйца подорожали почти на пять рублей — с 137,65 рубля за десяток.
Фото: rostovgazeta.ru
Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
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При этом, согласно данным аналитиков, в Ростове цены в магазинах поднялись до 138,5 рубля, в Сальске — до 150,4 рубля, в Таганроге — до 147,8 рубля за десяток. В Волгодонске и Шахтах на покупку лотка яиц горожанам придется потратить 141,8 и 142,3 рубля соответственно.

Без икры, но с сыром

Главной новостью дня стало то, что жители Ростовской области лишились красной икры на Новый год. Взрывной рост цены на деликатес, зафиксированный на уровне 40%, привел к тому, что дончане решили вовсе отказаться от покупки красной икры.

Взрывной рост цены на деликатес, зафиксированный на уровне 40%, привел к тому, что дончане решили вовсе отказаться от покупки красной икры.Взрывной рост цены на деликатес, зафиксированный на уровне 40%, привел к тому, что дончане решили вовсе отказаться от покупки красной икры.
Взрывной рост цены на деликатес, зафиксированный на уровне 40%, привел к тому, что дончане решили вовсе отказаться от покупки красной икры.
Фото: rostovgazeta.ru

Это привело к изменению покупательской корзины жителей Ростовской области. 91% дончан решили приобрести к Новому году экзотические фрукты вроде кокосов, киви, хурмы и маракуйи, 7,5% закупились красной рыбой, еще 2% добавили в список новогодних деликатесов сыры с благородной плесенью.

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