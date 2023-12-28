В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан

При этом, согласно данным аналитиков, в Ростове цены в магазинах поднялись до 138,5 рубля, в Сальске — до 150,4 рубля, в Таганроге — до 147,8 рубля за десяток. В Волгодонске и Шахтах на покупку лотка яиц горожанам придется потратить 141,8 и 142,3 рубля соответственно.