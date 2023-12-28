В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан

Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В четверг, 28 декабря, в Ростовской области распространились слухи о том, что часть школ региона приняли решение ввести запрет на ношение брюк ученицами. Такие меры якобы ввели в отдельных образовательных учреждениях.
В ответ на запросы журналистов прокомментировать эти слухи замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин объявил, что донские школы имеют право запретить ученицам носить на учебу брюки. По словам чиновника, подобное решение необходимо согласовать с родителями и учащимися.
Однако подтверждения о том, начал ли действовать запрет именно в донских школах, остался без ответа.
В конце года Ростовстат объявил, что цены на куриные яйца вновь обновили рекордные значения, достигнув отметки 142,3 рубля за десяток.
За прошедшую неделю яйца подорожали почти на пять рублей — с 137,65 рубля за десяток.
При этом, согласно данным аналитиков, в Ростове цены в магазинах поднялись до 138,5 рубля, в Сальске — до 150,4 рубля, в Таганроге — до 147,8 рубля за десяток. В Волгодонске и Шахтах на покупку лотка яиц горожанам придется потратить 141,8 и 142,3 рубля соответственно.
Главной новостью дня стало то, что жители Ростовской области лишились красной икры на Новый год. Взрывной рост цены на деликатес, зафиксированный на уровне 40%, привел к тому, что дончане решили вовсе отказаться от покупки красной икры.
Это привело к изменению покупательской корзины жителей Ростовской области. 91% дончан решили приобрести к Новому году экзотические фрукты вроде кокосов, киви, хурмы и маракуйи, 7,5% закупились красной рыбой, еще 2% добавили в список новогодних деликатесов сыры с благородной плесенью.