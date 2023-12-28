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Posted 28 декабря 2023, 13:07

Published 28 декабря 2023, 13:07

Modified 28 декабря 2023, 13:09

Updated 28 декабря 2023, 13:09

В центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки

28 декабря 2023, 13:07
В центре Ростова выставили на продажу участок земли площадью 1,3 гектара под жилищное строительство, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявления.

В понедельник, 25 декабря, агентство недвижимости выставило на продажу 1,3 гектара земли в Ростове на улице Соколова, 78 в Кировском районе города. По словам продавца, участок позволяет построить здание высотой до 18 этажей, земля имеет доступ ко всем коммунальным ресурсам: газу, свету, воде и центральной канализации.

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«Собственник переведёт за один месяц участок в назначениe многоквартирные дома.[…]Земля в собственности. Подъезд асфальтированный. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — рассказал продавец, добавив, что документы уже готовы к продаже.

Стоимость объекта в настоящий момент составляет 310 миллионов рублей, или 2,38 миллиона рублей за сотку.

Ранее в Ростове стало известно, что владельцы продают землю рядом с мукомольным заводом под застройку.

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