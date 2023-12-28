В центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки

В понедельник, 25 декабря, агентство недвижимости выставило на продажу 1,3 гектара земли в Ростове на улице Соколова, 78 в Кировском районе города. По словам продавца, участок позволяет построить здание высотой до 18 этажей, земля имеет доступ ко всем коммунальным ресурсам: газу, свету, воде и центральной канализации.