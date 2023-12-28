rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

В центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки

В центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки

28 декабря 2023, 13:07
Фото: авито.ру
В центре Ростова продают участок под строительство 18-этажки
В центре Ростова выставили на продажу участок земли площадью 1,3 гектара под жилищное строительство, сведения об этом появились на площадке бесплатных объявления.

В понедельник, 25 декабря, агентство недвижимости выставило на продажу 1,3 гектара земли в Ростове на улице Соколова, 78 в Кировском районе города. По словам продавца, участок позволяет построить здание высотой до 18 этажей, земля имеет доступ ко всем коммунальным ресурсам: газу, свету, воде и центральной канализации.

В Ростове-на-Дону госэкспертиза одобрила строительство ЖК на Военведе
Узнать подробнее
Стоимость объекта в настоящий момент составляет 310 миллионов рублей, или 2,38 миллиона рублей за сотку.Стоимость объекта в настоящий момент составляет 310 миллионов рублей, или 2,38 миллиона рублей за сотку.
Стоимость объекта в настоящий момент составляет 310 миллионов рублей, или 2,38 миллиона рублей за сотку.
Фото: авито.ру

«Собственник переведёт за один месяц участок в назначениe многоквартирные дома.[…]Земля в собственности. Подъезд асфальтированный. Вся инфраструктура в шаговой доступности», — рассказал продавец, добавив, что документы уже готовы к продаже.

Стоимость объекта в настоящий момент составляет 310 миллионов рублей, или 2,38 миллиона рублей за сотку.

Ранее в Ростове стало известно, что владельцы продают землю рядом с мукомольным заводом под застройку.

Читайте также:
Под окнами элитного ЖК в центре Ростова обнаружили труп девушкиВ Ростове под застройку продают участок в районе Кумженской рощиПод Ростовом продают зарыбленный пруд за 15 миллионов рублей
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Строительство#Жилищное строительство#Последние новости Ростова на сегодня#Строительство жилья в Ростове#Ростов#18+#Продажа земли#Строительство жилья#Кировский район#Происшествия
Подпишитесь
Стало известно, когда в Ростовской области упадут цены на куриные яйца
Сегодня, 08:38
Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря
Сегодня, 08:07
Кибермошенники придумали новые способы обмана жителей Ростовской области
Сегодня, 08:14
Водители встали в многочасовую пробку на М-4 «Дон». Показываем участок на карте
Сегодня, 06:46
Риелторы, мошенники и грузчики: как организовать переезд в Ростове и не сойти с ума
Сегодня, 06:59
Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!
Вчера, 16:12