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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Власти изучат, как глобальное изменение климата влияет на Ростовскую область

Власти изучат, как глобальное изменение климата влияет на Ростовскую область

28 декабря 2023, 06:48
Фото: donland.ru
Власти изучат, как глобальное изменение климата влияет на Ростовскую область
В Ростовской области планируют создать перечень климатически уязвимых объектов, рассказали в правительстве региона.

На заседании в правительстве чиновники обсудили глобальное изменение климата. Власти хотят проработать меры адаптации экономики и социальной сферы к последствиям климатических изменений. В частности в регионе создадут паспорт климатической безопасности.

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Сейчас перед чиновниками стоит задача оценить возможный ущерб, связанный с климатическими изменениями. Также предстоит сформировать перечень «уязвимых объектов». Для этого нужно подключить статистические наблюдения и изыскания в отдельных отраслях.

Ранее ученые заявили, что из-за климатических изменений Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Правительство Ростовской области
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