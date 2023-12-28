Власти изучат, как глобальное изменение климата влияет на Ростовскую область

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
На заседании в правительстве чиновники обсудили глобальное изменение климата. Власти хотят проработать меры адаптации экономики и социальной сферы к последствиям климатических изменений. В частности в регионе создадут паспорт климатической безопасности.
Сейчас перед чиновниками стоит задача оценить возможный ущерб, связанный с климатическими изменениями. Также предстоит сформировать перечень «уязвимых объектов». Для этого нужно подключить статистические наблюдения и изыскания в отдельных отраслях.
Ранее ученые заявили, что из-за климатических изменений Дон в Ростовской области может стать крупнейшей рекой в мире.