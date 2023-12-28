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В правительстве прокомментировали запрет на брюки в школах Ростовской области

Власти прокомментировали запрет на брюки в школах Ростовской области

28 декабря 2023, 11:22
Фото: 1MI
В правительстве прокомментировали запрет на брюки в школах Ростовской области
Школы в праве запретить ученицам носить брюки, но это должно быть согласовано с родителями и обучающимися, заявил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

В СМИ появилась информация, что в ряде регионов, в том числе в Ростовской области, ввели запрет для школьниц носить брюки. Это якобы касается не всех школ, а лишь тех, кто решил пойти на такое нововведение.

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В правительстве региона не дали четкого ответа, введен ли в какой-либо школе запрет на ношение брюк. Однако там заявили, что по закону учебное заведение может установить такое требование к внешнему виду учениц. При этом оно должно быть принято с учетом мнения совета обучающихся и их родителей.

Ранее в Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками.

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