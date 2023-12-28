Власти прокомментировали запрет на брюки в школах Ростовской области

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В СМИ появилась информация, что в ряде регионов, в том числе в Ростовской области, ввели запрет для школьниц носить брюки. Это якобы касается не всех школ, а лишь тех, кто решил пойти на такое нововведение.
В правительстве региона не дали четкого ответа, введен ли в какой-либо школе запрет на ношение брюк. Однако там заявили, что по закону учебное заведение может установить такое требование к внешнему виду учениц. При этом оно должно быть принято с учетом мнения совета обучающихся и их родителей.
Ранее в Ростове у школы нашли труп мужчины со спущенными брюками.