Власти прокомментировали запрет на брюки в школах Ростовской области

В правительстве региона не дали четкого ответа, введен ли в какой-либо школе запрет на ношение брюк. Однако там заявили, что по закону учебное заведение может установить такое требование к внешнему виду учениц. При этом оно должно быть принято с учетом мнения совета обучающихся и их родителей.