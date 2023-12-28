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Published Сегодня, 10:22

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Updated Сегодня, 10:24

Власти Ростова купят еще 35 электробусов в 2024 году

Власти Ростова купят еще 35 электробусов в 2024 году

28 декабря 2023, 10:22
Фото: mos.ru
Власти Ростова купят еще 35 электробусов в 2024 году
Еще 35 электробусов хотят закупить власти Ростова в 2024 году, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Департамент транспорта Ростова формирует заявку на участие в областном проекте «Развитие общественного транспорта». Это необходимо чиновникам, чтобы в 2024 году купить 35 электробусов и семь зарядных станций к ним.

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Обновлять подвижной состав власти хотят и за счет специальных казначейских кредитов.

В уходящем году для Ростова закупили 20 электробусов, а также шесть зарядных станций к ним. Также приобрести удалось 43 новых автобуса.

Вывести электробусы на линию власти обещали после оформления некоторых документов. Когда именно это произойдет, остается загадкой.

Зато стало известно, на какие маршруты выведут новые электробусы в Ростове-на-Дону.

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