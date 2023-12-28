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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

28 декабря 2023, 05:56
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону погиб мужчина, который хотел перейти дорогу не по переходу, сообщили в региональном УГИБДД.

Авария произошла в ночь на четверг, 28 декабря, когда на улице Мадояна мужчина решил пересечь дорогу. Однако сделал это он не по переходу.

В это время водитель Volkswagen не успел среагировать и сбил его, из-за чего пострадавший скончался от полученных травм. В данный момент устанавливается его личность.

Четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП в Ростовской области
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В управлении уточнили, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. О состоянии водителя пока информации нет.

Ранее появились кадры после столкновения бензовоза и грузовика в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП.

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