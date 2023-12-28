Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

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Авария произошла в ночь на четверг, 28 декабря, когда на улице Мадояна мужчина решил пересечь дорогу. Однако сделал это он не по переходу.
В это время водитель Volkswagen не успел среагировать и сбил его, из-за чего пострадавший скончался от полученных травм. В данный момент устанавливается его личность.
В управлении уточнили, что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. О состоянии водителя пока информации нет.
Ранее появились кадры после столкновения бензовоза и грузовика в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого четыре человека погибли и один пострадал в лобовом ДТП.