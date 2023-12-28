Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год

«Дело в том, что хорошая, вкусная еда должна и выглядеть подобным образом. Она не должна иметь странный внешний вид, неестественный привкус и не свойственный запах. И если человек заметил подобное, то нужно отказаться от употребления в пищу такого продукта. Ставить эксперименты на своем здоровье попросту не имеет смысла», — подчеркивает доктор.