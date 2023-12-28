Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Напомним, что Ростову известны случаи, когда собрали урожай лука с отравленными нитратами. Когда люди, поев арбуза, получили отравление. Да и по поводу красной икры, которая уже давно стала традиционным новогодним блюдом, у экспертов остаются вопросы.
Для того, чтобы Новый год не закончился отравлением, врачи рекомендуют соблюдать три нехитрых правила.
«Во-первых, приобретать продукты лучше в сетевых продуктовых магазинах или на организованных рынках. То есть, пользоваться проверенными местами. В противном случае, можно сэкономить три копейки, а взамен получить проблемы со здоровьем», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Во-вторых, медики рекомендуют соблюдать так называемую «холодовую цепь».
«Это означает, что продукты не должны долго находиться открытыми или лежать в тепле. Хранить их следует в холодильнике», — говорит доктор.
В-третьих, помимо срока годности необходимо обращать внимание на органолептические свойства приобретаемой продукции.
«Дело в том, что хорошая, вкусная еда должна и выглядеть подобным образом. Она не должна иметь странный внешний вид, неестественный привкус и не свойственный запах. И если человек заметил подобное, то нужно отказаться от употребления в пищу такого продукта. Ставить эксперименты на своем здоровье попросту не имеет смысла», — подчеркивает доктор.
И, конечно же, врачи рекомендуют обращать внимание на срок годности. Ведь не исключено, что срок заканчивается в ближайшие дни, а человек рассчитывает хранить продукт до определенного периода.
Ранее RostovGazeta сообщала, как не отравиться красной икрой в Ростове.