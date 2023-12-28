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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Врач назвал ростовчанам три главных правила для выбора продуктов на Новый год

Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год

28 декабря 2023, 12:34
Фото: Silar/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Врач назвал ростовчанам три главных правила для выбора продуктов на Новый год
К приобретению продуктов для новогоднего стола ростовчане должны подходить со всей ответственностью. Для этого существует три главных правила, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что Ростову известны случаи, когда собрали урожай лука с отравленными нитратами. Когда люди, поев арбуза, получили отравление. Да и по поводу красной икры, которая уже давно стала традиционным новогодним блюдом, у экспертов остаются вопросы.

Для того, чтобы Новый год не закончился отравлением, врачи рекомендуют соблюдать три нехитрых правила.

«Во-первых, приобретать продукты лучше в сетевых продуктовых магазинах или на организованных рынках. То есть, пользоваться проверенными местами. В противном случае, можно сэкономить три копейки, а взамен получить проблемы со здоровьем», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Во-вторых, медики рекомендуют соблюдать так называемую «холодовую цепь».Во-вторых, медики рекомендуют соблюдать так называемую «холодовую цепь».
Во-вторых, медики рекомендуют соблюдать так называемую «холодовую цепь».
Фото: 1MI

Во-вторых, медики рекомендуют соблюдать так называемую «холодовую цепь».

«Это означает, что продукты не должны долго находиться открытыми или лежать в тепле. Хранить их следует в холодильнике», — говорит доктор.

В-третьих, помимо срока годности необходимо обращать внимание на органолептические свойства приобретаемой продукции.

«Дело в том, что хорошая, вкусная еда должна и выглядеть подобным образом. Она не должна иметь странный внешний вид, неестественный привкус и не свойственный запах. И если человек заметил подобное, то нужно отказаться от употребления в пищу такого продукта. Ставить эксперименты на своем здоровье попросту не имеет смысла», — подчеркивает доктор.

И, конечно же, врачи рекомендуют обращать внимание на срок годности. Ведь не исключено, что срок заканчивается в ближайшие дни, а человек рассчитывает хранить продукт до определенного периода.

Ранее RostovGazeta сообщала, как не отравиться красной икрой в Ростове.

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