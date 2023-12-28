ЮгСтройИнвест завершает год в ТОП-10 застройщиков региона

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В 2023 году ЮгСтройИнвест отметила и свое 20-летие. За эти годы компания сдала более 5 млн квадратных метров жилья в крупнейших городах Юга России, среди которых Ставрополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. 280 многоквартирных домов сданы точно в срок. За высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов дольщиков, компания уже в 7-й раз награждена золотым знаком «Надежный застройщик».
Жителям Донской столицы компания знакома своим масштабным проектом — экорайоном «Вересаево», который был завершен досрочной сдачей последних двух литеров в октября этого года.
«Вересаево» стало важным проектом не только для донской столицы, но и для Ростовской области в целом. По инициативе генерального директора «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова, застройщик первым в регионе откликнулся на предложение властей по содействию в вопросах обманутых дольщиков и обеспечением комфортным жильем детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот в этом экорайоне.
Появились у «ЮгСтройИнвеста» и новые проекты. Одним из них стала подготовка к масштабному строительству на территории старого ростовского аэропорта. Соответствующее соглашение было подписано в 2023 году на XXVI Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге между губернатором Ростовской области и директором строительной компании.
Также в августе этого года стартовало и строительство первого микрорайона — умный квартал «Полет».
В компании пояснили, что главный принцип успеха заключается в комплексном развитии инфраструктуры района и города. Все социальные объекты закладываются еще на этапе проектирования. А детские площадки, и вовсе, разрабатываются совместно с психологами.
Именно такой подход используется в строительстве квартала у реки «Левобережье». Первые два литера были сданы уже в этом году и сейчас компания строит первый детский сад на Левом берегу Дона, где смогут заниматься 200 детей.
В конце 2023 года компанией получен акт передачи земельного участка, на котором уже в 2024 году начнут строить первую школу на Левобережье. А рядом с Ростов Ареной «ЮгСтройИнвест» создает новый уникальный парк, площадью 14,8 гектар. Здесь запланированы памп-трек, фонтанные аллеи и уникальные болотные сады.
Стартовало строительство и еще одного нового проекта — дома со стилем «Персона». Классическая архитектура, благоустроенные пространства, инфраструктура для спорта, отдыха, детства. В наступающем году здесь начнут возводить новый детский сад.
Только в Донской столице за 2023 год ГК «ЮгСтройИнвест» сдала 6 многоквартирных жилых домов, что составило 129 563 квадратных метров нового жилья.