ЮгСтройИнвест завершает год в ТОП-10 застройщиков региона

В 2023 году ЮгСтройИнвест отметила и свое 20-летие. За эти годы компания сдала более 5 млн квадратных метров жилья в крупнейших городах Юга России, среди которых Ставрополь, Краснодар и Ростов-на-Дону. 280 многоквартирных домов сданы точно в срок. За высочайшие достижения в области соблюдения законных прав и интересов дольщиков, компания уже в 7-й раз награждена золотым знаком «Надежный застройщик».