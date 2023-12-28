rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Юрист Габович рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году

Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году

28 декабря 2023, 09:51
Фото: rostovgazeta.ru
Юрист Габович рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году

Юрист Габович рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году

Жителей Ростова в 2024 году ожидает множество законодательных изменений. Что принципиально нового войдет в жизнь ростовчан, рассказал корреспонденту RostovGazeta юрист Антон Габович.

Социальные налоговые вычеты вырастут в Ростове

Собеседник отмечает, что в будущем году будут увеличены суммы на социальные налоговые вычеты.

«Если раньше, например, за расходы на образование одного ребенка можно было вернуть 50 тысяч рублей, то теперь эта сумма почти вдвое увеличится — до 110 тысяч рублей», — уточняет Антон Габович.

Также, по словам юриста, до 150 тысяч рублей можно будет вернуть за медицинские или физкультурные услуги. Однако на возврат социальных налоговых выплат могут рассчитывать те ростовчане, которые официально работают и оплачивают налоги.

Также, по словам юриста, до 150 тысяч рублей можно будет вернуть за медицинские или физкультурные услуги.Также, по словам юриста, до 150 тысяч рублей можно будет вернуть за медицинские или физкультурные услуги.
Также, по словам юриста, до 150 тысяч рублей можно будет вернуть за медицинские или физкультурные услуги.
Фото: 1MI
«Налог на голову»: что жители Ростовской области спрашивали у Путина на Прямых линиях
Узнать подробнее

Изменения в законе для ростовчанок в декрете

Важное нововведение затронет женщин, находящихся в декретном отпуске. Раньше женщины теряли выплаты если выходили на работу до того, как ребенку исполнится полтора года. С 2024 года эти выплаты будут сохраняться.

Кто получит маткапитал в 2024 году

Еще одно изменение касается материнского капитала.

«Теперь в законе прописано, что получить материнский капитал могут лишь лица, имеющие гражданство Российской Федерации. И только в том случае, если ребенок является гражданином нашей страны по рождению», — говорит юрист.

Кто получит маткапитал в 2024 годуКто получит маткапитал в 2024 году
Кто получит маткапитал в 2024 году
Фото: Midjourney
Мошенники в Ростове обналичили сертификаты маткапитала на 300 млн руб
Узнать подробнее

Оказание неотложной медицинской помощи в Ростове

Изменения в 2024 году затронут и вопросы оказания медицинской помощи.

«С 5 января 2024 года медики скорой помощи смогут без согласия пациента оказывать медицинскую помощь, если увидят, что гражданин нуждается в ней в экстренном порядке», — подчеркивает юрист.

О чем должны помнить водители Дона

С 31 декабря 2023 года истекает срок действия автоматического продления прав на три года для автомобилистов. Поэтому ростовским водителям следует заранее задуматься о замене прав.

С 31 декабря 2023 года истекает срок действия автоматического продления прав на три года для автомобилистов.С 31 декабря 2023 года истекает срок действия автоматического продления прав на три года для автомобилистов.
С 31 декабря 2023 года истекает срок действия автоматического продления прав на три года для автомобилистов.
Фото: 1MI
За рассылку «писем счастья» донским водителям потратят 64 млн рублей
Узнать подробнее

Другие важные законодательные изменения

Также юрист напоминает, что в 2024 году будут продлены кредитные каникулы для мобилизованных. Ожидается отмена комиссии банка при оплате коммунальных услуг. Также, донских жителей ожидает повышение минимального размера оплаты труда.

«Люди лишатся выплат»: эксперты рассказали, чего ждать ростовчанам от повышения МРОТ
Узнать подробнее
Читайте также:
«Телефоны под запретом»: юрист Габович рассказал о новом законе для ростовских школМРОТ в Ростовской области установили на 2024 год ниже 20 тысяч рублейЭксперты рассказали, как повлияет увеличение МРОТ на рост цен в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Материнский капитал#Медицина#Кредитные каникулы#Последние новости Ростова на сегодня#Закон#Права#Ростов#Оплата труда#Социальные налоговые вычеты#Декретный отпуск
Подпишитесь
Стало известно, когда в Ростовской области упадут цены на куриные яйца
Сегодня, 08:38
Ремонт ям на М-4 в Ростовской области продлили до 29 декабря
Сегодня, 08:07
Кибермошенники придумали новые способы обмана жителей Ростовской области
Сегодня, 08:14
Водители встали в многочасовую пробку на М-4 «Дон». Показываем участок на карте
Сегодня, 06:46
Риелторы, мошенники и грузчики: как организовать переезд в Ростове и не сойти с ума
Сегодня, 06:59
Итоги года от ГК «Доннефтестрой»: сдача трех объектов за 2023 год!
Вчера, 16:12