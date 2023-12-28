Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:53
Собеседник отмечает, что в будущем году будут увеличены суммы на социальные налоговые вычеты.
«Если раньше, например, за расходы на образование одного ребенка можно было вернуть 50 тысяч рублей, то теперь эта сумма почти вдвое увеличится — до 110 тысяч рублей», — уточняет Антон Габович.
Также, по словам юриста, до 150 тысяч рублей можно будет вернуть за медицинские или физкультурные услуги. Однако на возврат социальных налоговых выплат могут рассчитывать те ростовчане, которые официально работают и оплачивают налоги.
Важное нововведение затронет женщин, находящихся в декретном отпуске. Раньше женщины теряли выплаты если выходили на работу до того, как ребенку исполнится полтора года. С 2024 года эти выплаты будут сохраняться.
Еще одно изменение касается материнского капитала.
«Теперь в законе прописано, что получить материнский капитал могут лишь лица, имеющие гражданство Российской Федерации. И только в том случае, если ребенок является гражданином нашей страны по рождению», — говорит юрист.
Изменения в 2024 году затронут и вопросы оказания медицинской помощи.
«С 5 января 2024 года медики скорой помощи смогут без согласия пациента оказывать медицинскую помощь, если увидят, что гражданин нуждается в ней в экстренном порядке», — подчеркивает юрист.
С 31 декабря 2023 года истекает срок действия автоматического продления прав на три года для автомобилистов. Поэтому ростовским водителям следует заранее задуматься о замене прав.
Также юрист напоминает, что в 2024 году будут продлены кредитные каникулы для мобилизованных. Ожидается отмена комиссии банка при оплате коммунальных услуг. Также, донских жителей ожидает повышение минимального размера оплаты труда.