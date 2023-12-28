Железную дорогу хотят построить из Ростовской области в Крым

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Он рассказал о желании интегрировать железную дорогу Новороссии в железнодорожную сеть, которая есть на данный момент. Тогда можно будет добираться до Крыма быстрее.
«Пока проводится спецоперация, мы активно не занимаемся этими планами. Сейчас проводится оценка дорог, после чего их приводят в порядок», — уточнил Хуснуллин.
Он добавил, что продолжается набор персонала и идет расчет будущих потоков. Однако каких-либо сроков реализации проекта пока нет.
Ранее поездки в поездах стали менее доступными для жителей Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого ростовский фирменный поезд «Атаман Платов» из-за урагана застрял на берегу моря.