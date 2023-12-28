Жертва насилия рассказала об издевательствах «Мистера Вселенная» из Ростова

Однако это не первый случай обвинений в насилии против Кривенко, который стал достоянием общественности. Еще в 2020 году сам Эдуард Кривенко, по данным «Рен-ТВ», во время аналогичного конфликта обвинил девушку в лжи и поисках славы и известности за счет очернения его имени.