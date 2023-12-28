Жертва насилия рассказала об издевательствах «Мистера Вселенная» из Ростова

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Напомним, на днях стало известно, что председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки заявления ростовчанки, которая заявила о сексуальном насилии со стороны своего бывшего возлюбленного.
Подозреваемым, по данным телеканала «Рен-ТВ», стал бодибилдер, «Мистер Вселенная» из Ростова Эдуард Кривенко. Корреспондент пообщался с жертвой насилия, ее близкими и адвокатом.
Девушка рассказала, что «Мистер Вселенная» удерживал ее в автомобиле трое суток. По словам жертвы, которая из страха теперь не может выйти из дома без сопровождения близких, бывший возлюбленный издевался над ней, насиловал ее и даже мочился ей на лицо.
Жертва насилия поделилась, что с бодибилдером они познакомились в ресторане. Мужчина ухаживал, проявлял заботу и скоро их отношения стали интимными.
Однако период романтики длился недолго: предпочтения мужчины в интимной близости казались ростовчанке странными и вскоре переросли в травмирующие ее извращения. Доказательством тому стали справки судмедэкспертизы, в которых указаны разрывы слизистой прямой кишки, различной степенью эпителизации.
Адвокат девушки Наталья Бабиева рассказала, что за последние дни на нее обрушились десятки сообщений от других жертв Кривенко. Все они похожи одно на другое: мужчина якобы требовал от своих пассий удовлетворять его извращенные фантазии, а случае отказа зверел и избивал любовниц за неповиновение. Сейчас заявления потерпевших проверяют следователи. Информация официально не подтвердилась.
Сейчас бывшая возлюбленная Кривенко утверждает, что мужчина запугивал ее, снимал на телефон и заставлял на камеру подтверждать, что все действия производятся с ее согласия.
Однако это не первый случай обвинений в насилии против Кривенко, который стал достоянием общественности. Еще в 2020 году сам Эдуард Кривенко, по данным «Рен-ТВ», во время аналогичного конфликта обвинил девушку в лжи и поисках славы и известности за счет очернения его имени.
«Все это полная ложь! Люди льют грязь, чтобы сделать себя известнее, но каждый публичный человек не обязан доказывать, что он не инопланетянин», — цитируют подозреваемого авторы канала.
RostovGazeta продолжит следить за ходом дела, официальной информации об инциденте пока не поступило.