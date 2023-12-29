Алексей Копайгородский: Сочи вместо проведения салютов поможет участникам СВО

Решение о передаче денег, предназначенных на новогодний салют, в помощь участникам специальной военной операции принято на заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников. При этом отмечается, что и без фейерверка сочинцев и туристов ждёт масштабная праздничная программа, в которую включено 250 мероприятий, пишет kuban.mk.ru.