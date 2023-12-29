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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Алексей Копайгородский: Сочи вместо проведения салютов поможет участникам СВО

Алексей Копайгородский: Сочи вместо проведения салютов поможет участникам СВО

29 декабря 2023, 10:27
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Глава Сочи Алексей Копайгородский принял решение отказаться от новогоднего фейерверка, а сэкономленные средства направить на поддержку бойцов СВО.
Фото: пресс-службы администрации Сочи

Решение о передаче денег, предназначенных на новогодний салют, в помощь участникам специальной военной операции принято на заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников. При этом отмечается, что и без фейерверка сочинцев и туристов ждёт масштабная праздничная программа, в которую включено 250 мероприятий, пишет kuban.mk.ru.

В своём телеграм-канале Копайгородский призвал горожан, а также организации и учреждения присоединиться к акции.

Также мэр Сочи отметил, что основные элементы праздничного оформления города-курорта выполнены в едином стиле. Лейтмотивом его стали патриотизм и традиционные ценности.

На площади Флага установлена искусственная ёлка высотой свыше 23 метров. Её украшают бордовые, золотые и белые шары. В этом году в такой палитре выполнены украшения во всём городе.

Во всех районах города организованы праздничная иллюминация, фотозоны и тематические локации. По предварительным оценкам, на новогодние и рождественские торжества курорт посетят минимум 270 000 туристов.

Не только на центральной площади, но и во всех районах курорта открылись праздничные ярмарки. Помимо этого, уже работают 22 ёлочных базара.

По поручению Алексея Копайгородского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в городе на новогодние праздники усилены меры безопасности.

Для одаренных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, а также детей мобилизованных родителей и добровольцев СВО подготовлено свыше 13 000 новогодних подарков.

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