Алексей Копайгородский: Сочи вместо проведения салютов поможет участникам СВО

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Решение о передаче денег, предназначенных на новогодний салют, в помощь участникам специальной военной операции принято на заседании оргкомитета по проведению новогодних и рождественских праздников. При этом отмечается, что и без фейерверка сочинцев и туристов ждёт масштабная праздничная программа, в которую включено 250 мероприятий, пишет kuban.mk.ru.
В своём телеграм-канале Копайгородский призвал горожан, а также организации и учреждения присоединиться к акции.
Также мэр Сочи отметил, что основные элементы праздничного оформления города-курорта выполнены в едином стиле. Лейтмотивом его стали патриотизм и традиционные ценности.
На площади Флага установлена искусственная ёлка высотой свыше 23 метров. Её украшают бордовые, золотые и белые шары. В этом году в такой палитре выполнены украшения во всём городе.
Во всех районах города организованы праздничная иллюминация, фотозоны и тематические локации. По предварительным оценкам, на новогодние и рождественские торжества курорт посетят минимум 270 000 туристов.
Не только на центральной площади, но и во всех районах курорта открылись праздничные ярмарки. Помимо этого, уже работают 22 ёлочных базара.
По поручению Алексея Копайгородского и главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в городе на новогодние праздники усилены меры безопасности.
Для одаренных детей, детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, а также детей мобилизованных родителей и добровольцев СВО подготовлено свыше 13 000 новогодних подарков.