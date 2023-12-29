Аналитика МТС: продажи смартфонов в Ростове в 2023 году выросли на треть

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По мнению аналитиков МТС, главным фактором, повлиявшим на высокие результаты продаж, стал отложенный спрос. Так, в последние два года покупатели старались повременить с покупкой смартфонов в связи с появлением новых экономических факторов. В свою очередь, ритейлеры смогли не только перестроить логистические цепочки, но и обеспечить непрерывную маркетинговую активность. Ещё одна причина — стремительное расширение предложений в различных ценовых сегментах китайскими производителями, которые активно замещают бренды из других стран.
Средняя цена смартфонов снизилась на 4% за счёт высокого роста в сегменте до 10 тыс. рублей — за год он увеличился в 1,5 раза. Сейчас на него приходится 37% продаж в штуках. Также аналитики зафиксировали рост продаж на 50% в сегменте 30-40 тыс. (5% рынка) и в сегменте дороже 80 тыс. рублей (5% рынка).
Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. В деньгах продажи бренда увеличились в 4,5 раза. Продажи TECNO выросли в 2,2 и 2,4 раза — за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках.
ТОП-5 брендов в штуках по доле по итогам 2023
|
Бренд
|
2023
|
Me/Redmi/Poco
|
34%
|
REALME
|
11%
|
TECNO
|
11%
|
SAMSUNG
|
10%
|
INFINIX
|
10%
|
APPLE
|
8%
|
HONOR
|
5%
|
HUAWEI
|
3%
|
Прочие
|
8%
Среди самых популярных моделей в штуках в Ростове-на-Дону по итогам 2023 года лидирует Redmi (Xiaomi) — на этот бренд приходится четыре устройства в топ-10. В деньгах самым популярным брендом стал Apple — восемь смартфонов в топ-10.
ТОП-5 брендов в штуках по доле по итогам 2023
|
Бренд
|
2023
|
Me/Redmi/Poco
|
34%
|
REALME
|
11%
|
TECNO
|
11%
|
SAMSUNG
|
10%
|
INFINIX
|
10%
|
APPLE
|
8%
|
HONOR
|
5%
|
HUAWEI
|
3%
|
Прочие
|
8%