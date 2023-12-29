Аналитика МТС: продажи смартфонов в Ростове в 2023 году выросли на треть

Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции. По итогам 2023 года их доля в штуках и в деньгах составила 81% и 50% соответственно, что на 10% и 5% больше, чем год назад. Infinix и TECNO показали самый высокий прирост как в штуках, так и в деньгах. Например, продажи бренда Infinix выросли в 4 раза в штуках, что позволило ему войти в топ-5 популярных брендов по итогам года. В деньгах продажи бренда увеличились в 4,5 раза. Продажи TECNO выросли в 2,2 и 2,4 раза — за год бренд поднялся на вторую позицию по продажам в штуках.