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Банк ЗЕНИТ расширил географию продаж наличных юаней

29 декабря 2023, 08:38
Фото: Банк ЗЕНИТ
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Банк ЗЕНИТ расширил географию конверсионных операций с наличным юанем. Теперь клиенты могут купить или продать китайскую валюту в офисах, расположенных в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Альметьевске, Казани, Бугульме, Нурлате и Тольятти.

Также Банк предоставляет услуги открытия счета и переводов средств в юанях по реквизитам. В мобильном приложении «Зенит Онлайн» доступны конверсионные операции с китайской валютой по выгодному курсу.

Клиенты Банка ЗЕНИТ могут открыть вклад «Растущая луна» по ставке до 2,60% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней. Срок размещения — 31, 61, 91, 181 и 367 дней.

Уточнить адреса офисов, где осуществляются операции с наличным юанем, можно на сайте банка.

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