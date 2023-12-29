Банк ЗЕНИТ расширил географию продаж наличных юаней

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Также Банк предоставляет услуги открытия счета и переводов средств в юанях по реквизитам. В мобильном приложении «Зенит Онлайн» доступны конверсионные операции с китайской валютой по выгодному курсу.
Клиенты Банка ЗЕНИТ могут открыть вклад «Растущая луна» по ставке до 2,60% годовых. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней. Срок размещения — 31, 61, 91, 181 и 367 дней.
Уточнить адреса офисов, где осуществляются операции с наличным юанем, можно на сайте банка.