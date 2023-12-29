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Posted Сегодня, 19:04

Published Сегодня, 19:04

Modified Сегодня, 19:06

Updated Сегодня, 19:06

Добыча красной икры выросла в два раза на Юге России перед Новым годом

Добыча красной икры выросла вдвое на Юге России перед Новым годом

29 декабря 2023, 19:04
Фото: rostovgazeta.ru
Добыча красной икры выросла в два раза на Юге России перед Новым годом
Предприятия на юге России в два раза увеличили добычу красной икры, заявил в эфире «РБК ТВ Юг» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

В сравнении с прошлым годом в Южном федеральном округе в два раза выросла добыча красной икры. В 2023 году регионы юга выловили около 610 тысяч тонн лососевых. Это выше среднестатистического годового показателя за последние 30-40 лет.

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Эксперт Александр Фомин добавляет, что икры в регионе больше, чем есть потребность в ее потреблении. Однако это несет свои плюсы, так как при большом предложении при низком спросе икра не будет дефицитной и дорогой.

Напомним, эксперт рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове. Он призвал не экономить на продукте и не покупать ее с рук.

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