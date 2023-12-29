Добыча красной икры выросла вдвое на Юге России перед Новым годом

Posted Сегодня, 19:04
Published Сегодня, 19:04
Modified Сегодня, 19:06
Updated Сегодня, 19:06
В сравнении с прошлым годом в Южном федеральном округе в два раза выросла добыча красной икры. В 2023 году регионы юга выловили около 610 тысяч тонн лососевых. Это выше среднестатистического годового показателя за последние 30-40 лет.
Эксперт Александр Фомин добавляет, что икры в регионе больше, чем есть потребность в ее потреблении. Однако это несет свои плюсы, так как при большом предложении при низком спросе икра не будет дефицитной и дорогой.
Напомним, эксперт рассказал, как не отравиться красной икрой в Ростове. Он призвал не экономить на продукте и не покупать ее с рук.
Ранее врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год.