«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
По их словам, с самого утра в городе были слышны два громких звука. Поэтому они в соцсетях начали интересоваться друг у друга, что могло стать причиной.
«Что это было?», — спрашивают горожане.
«Что-то второй раз бабахнуло», — заявили пользователи, но никакой официальной информации об этом не поступало.
Добавим, что массовых сообщений о грохоте, в соцсетях не появлялось. Хотя люди обычно активно обсуждают, если звук было очень громкий или сработала система ПВО.
Ранее Минобороны назвало попыткой теракта атаку беспилотником по Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого губернатор Василий Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря.