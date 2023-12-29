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«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

29 декабря 2023, 08:57
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/flickr.com
«Два раза бабахнуло»: жители Ростовской области заявили о звуках взрывов

Жители Ростовской области заявили о звуках взрывов 29 декабря

Жители Таганрога утром в пятницу, 29 декабря, услышали похожие на взрыв звуки, сообщили они в соцсетях.

По их словам, с самого утра в городе были слышны два громких звука. Поэтому они в соцсетях начали интересоваться друг у друга, что могло стать причиной.

«Что это было?», — спрашивают горожане.

«Что-то второй раз бабахнуло», — заявили пользователи, но никакой официальной информации об этом не поступало.

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Добавим, что массовых сообщений о грохоте, в соцсетях не появлялось. Хотя люди обычно активно обсуждают, если звук было очень громкий или сработала система ПВО.

Ранее Минобороны назвало попыткой теракта атаку беспилотником по Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого губернатор Василий Голубев сообщил о сбитом вражеском беспилотнике 27 декабря.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Теракт#Соцсети#Беспилотник#Грохот#Звуки взрывов#Минобороны#Горожане#Официальная информация
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