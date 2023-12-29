Врач назвал главную опасность для здоровья в Новый год. И это не алкоголь

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Медики рассказывают, что во время любого застолья, особенно новогоднего, ростовчане нередко выбегают на улицу.
«У пищи есть такое известное специфическое динамическое действие. Когда человек съел лишнего, ему может стать жарко. Усугубляет чувство жара прием горячительных напитков, танцы. В попытке охладиться люди выскакивают на улицу. Но делать это категорически недопустимо», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.
Как разъясняет доктор, резкое переохлаждение приводит к снижению поверхностного иммунитета, что делает организм восприимчивым для вирусов и бактерий. Поэтому если разгоряченный человек решит ненадолго выйти на улицу, то следует тепло одеваться.
«Перепады температуры тела намного вреднее, чем перепады атмосферного давления, — говорит врач. — В 80-е годы я работал на скорой. И когда наблюдались перепады температуры воздуха на 15 градусов, количество вызовов к пациентам у нас увеличивалось лавинообразно».
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