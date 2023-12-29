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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Врач назвал главную опасность для здоровья во время новогодних праздников в Ростове

Врач назвал главную опасность для здоровья в Новый год. И это не алкоголь

29 декабря 2023, 09:08
Фото: 1MI
Врач назвал главную опасность для здоровья во время новогодних праздников в Ростове

Врач назвал главную опасность для здоровья в Новый год

Самое опасное для здоровья ростовчан — это перепады температуры. Нельзя допускать, чтобы будучи разгоряченным во время веселья, человек выбегал на улицу охладиться, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики рассказывают, что во время любого застолья, особенно новогоднего, ростовчане нередко выбегают на улицу.

«У пищи есть такое известное специфическое динамическое действие. Когда человек съел лишнего, ему может стать жарко. Усугубляет чувство жара прием горячительных напитков, танцы. В попытке охладиться люди выскакивают на улицу. Но делать это категорически недопустимо», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.

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Как разъясняет доктор, резкое переохлаждение приводит к снижению поверхностного иммунитета, что делает организм восприимчивым для вирусов и бактерий. Поэтому если разгоряченный человек решит ненадолго выйти на улицу, то следует тепло одеваться.

«Перепады температуры тела намного вреднее, чем перепады атмосферного давления, — говорит врач. — В 80-е годы я работал на скорой. И когда наблюдались перепады температуры воздуха на 15 градусов, количество вызовов к пациентам у нас увеличивалось лавинообразно».

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