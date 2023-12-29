Врач назвал главную опасность для здоровья в Новый год. И это не алкоголь

«У пищи есть такое известное специфическое динамическое действие. Когда человек съел лишнего, ему может стать жарко. Усугубляет чувство жара прием горячительных напитков, танцы. В попытке охладиться люди выскакивают на улицу. Но делать это категорически недопустимо», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свои данные.