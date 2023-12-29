rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Открытие новогодней елки пройдет 29 декабря в Ростове-на-Дону

Главную елку Ростова официально откроют 29 декабря. Что ждет жителей?

29 декабря 2023, 08:11
Фото: rostovgazeta.ru
Открытие новогодней елки пройдет 29 декабря в Ростове-на-Дону

Главную елку Ростова официально откроют 29 декабря

В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 29 декабря, запланировано интерактивное открытие новогодней елки, сообщили в городской администрации.

Праздник начнется в 16 часов перед входом в парк имени Максима Горького. Горожан поздравят, как главные персонажи Нового года, так и творческие коллективы.

Для юных жителей и их родителей предусмотрят тематические игры и викторины. А в самом конце праздничных мероприятий зажгутся огни на елке.

Климатолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать
Узнать подробнее

В администрации уточнили, что это будет театрализованное интерактивное открытие елки.

Ранее стало известно, какая будет погода перед Новым годом в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Добавим, что в городе в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта.

Читайте также:
Стало известно, какая будет погода перед Новым годом в Ростовской областиРостовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годомКлиматолог Иошпа назвал погоду на Новый год в Ростове. Рассказываем, чего ждать
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Праздник#Городская администрация#Донский регион#Игры
Подпишитесь
В Ростовской области яйца и красная икра стали недоступной роскошью для дончан
Вчера, 15:27
Ростовстат заявил о снижении цен на курицу и свинину перед Новым годом
Вчера, 15:25
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантов
Вчера, 14:33
Минобороны раскрыло число добровольцев из Ростовской области в отряде БАРС
Вчера, 14:07
Юрист рассказал, какие новые законы изменят жизнь ростовчан в 2024 году
Вчера, 09:51
Врач назвал ростовчанам три главных правила покупки продуктов на Новый год
Вчера, 12:34