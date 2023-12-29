Главную елку Ростова официально откроют 29 декабря. Что ждет жителей?

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:18
Праздник начнется в 16 часов перед входом в парк имени Максима Горького. Горожан поздравят, как главные персонажи Нового года, так и творческие коллективы.
Для юных жителей и их родителей предусмотрят тематические игры и викторины. А в самом конце праздничных мероприятий зажгутся огни на елке.
В администрации уточнили, что это будет театрализованное интерактивное открытие елки.
Ранее стало известно, какая будет погода перед Новым годом в донском регионе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
Добавим, что в городе в новогодние праздники изменится расписание общественного транспорта.