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Инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой

Инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой

29 декабря 2023, 08:56
Фото: pxhere
Инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении старшего инспектора Нижнедонского отдела рыбоохраны ЧТУ Росрыболовства за получение взяток, сообщили в региональном УФСБ.

Инспектор каждый месяц в виде взяток получал по 150 килограммов рыбы. Их ему передавал знакомый из Волгодонска, который в этой схеме был посредником.

За это сотрудник закрывал глава на незаконный вылов рыбы на своей территории. Оказалось, что у него есть свой собственный цех, на котором он перерабатывал полученную продукцию и продавал.

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«Посредника задержали при получении 14 брикетов замороженной тарани общим весом в 139 килограммов. Общая стоимость партии составляет 228 тысяч рублей», — уточнили в управлении.

Теперь возбудили уголовные дела и устанавливаются все обстоятельства.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взятки#Рыба#Уголовное дело#Росрыболовство#Инспектор
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