Инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Инспектор каждый месяц в виде взяток получал по 150 килограммов рыбы. Их ему передавал знакомый из Волгодонска, который в этой схеме был посредником.
За это сотрудник закрывал глава на незаконный вылов рыбы на своей территории. Оказалось, что у него есть свой собственный цех, на котором он перерабатывал полученную продукцию и продавал.
«Посредника задержали при получении 14 брикетов замороженной тарани общим весом в 139 килограммов. Общая стоимость партии составляет 228 тысяч рублей», — уточнили в управлении.
Теперь возбудили уголовные дела и устанавливаются все обстоятельства.
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