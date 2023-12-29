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Кабмин РФ утвердил программу развития новых регионов

29 декабря 2023, 16:57
Правительство России утвердило новую программу, которая направлена на возрождение и развитие отдаленных регионов страны. Программа будет фокусироваться на восстановлении жилья и инфраструктуры в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Основная цель этой инициативы — не только восстановить разрушенные объекты, но и поднять уровень социальной сферы, а также создать благоприятную инвестиционную среду в этих регионах. Планируется, что к 2030 году жизненный уровень в указанных регионах будет соответствовать средним показателям по всей России, пишет RuNews24.Ru.

Для реализации программы правительство планирует выделить финансовую поддержку из федерального бюджета на восемь основных направлений. Среди них — развитие жилищного строительства, улучшение городской инфраструктуры и ремонт дорог.

Особое внимание будет уделено развитию свободной экономической зоны в этих регионах, что станет важным стимулом для привлечения инвесторов, подчеркнуто в заявлении правительства.

#Общество
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