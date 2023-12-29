Кабмин РФ утвердил программу развития новых регионов

Основная цель этой инициативы — не только восстановить разрушенные объекты, но и поднять уровень социальной сферы, а также создать благоприятную инвестиционную среду в этих регионах. Планируется, что к 2030 году жизненный уровень в указанных регионах будет соответствовать средним показателям по всей России, пишет RuNews24.Ru.