Как добиться выплаты 13-й зарплаты

Согласно законодательству, начальство может решить выдать такую премию, повысить сотрудника или подарить ему что-то приятное. Однако все это зависит от воли и решения руководства компании. Нет обязательного порядка для выплаты этой премии, поэтому каждая организация сама решает, будет ли она ее выплачивать или нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».