Как добиться выплаты 13-й зарплаты

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
13-я зарплата, или новогодняя премия, является одним из важных вопросов для многих работников. В Трудовом кодексе нет четкого определения этого понятия, но оно относится к выплатам, которые могут быть сделаны работодателем в конце года в благодарность за хорошую работу.
Согласно законодательству, начальство может решить выдать такую премию, повысить сотрудника или подарить ему что-то приятное. Однако все это зависит от воли и решения руководства компании. Нет обязательного порядка для выплаты этой премии, поэтому каждая организация сама решает, будет ли она ее выплачивать или нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Юрист Людмила Качанова отмечает, что многие организации, включая государственные, стремятся поощрить своих сотрудников материально и разрабатывают собственные системы выплат. Все зависит от ценности, которую работники имеют для компании, и от кадровой политики организации.
Таким образом, получение 13-й зарплаты или новогодней премии зависит от решения руководства. Важно, чтобы работники знали, что такие выплаты не являются обязательными и могут быть осуществлены только по усмотрению работодателя.