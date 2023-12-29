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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Как добиться выплаты 13-й зарплаты

Как добиться выплаты 13-й зарплаты

29 декабря 2023, 10:55
Фото: 1MI
Некоторые организации, включая государственные, выплачивают своим работникам премию по итогам года, но это зависит от политики компании и ее ценности к сотрудникам, так как Трудовой кодекс не предусматривает обязательной выплаты 13-й зарплаты.

13-я зарплата, или новогодняя премия, является одним из важных вопросов для многих работников. В Трудовом кодексе нет четкого определения этого понятия, но оно относится к выплатам, которые могут быть сделаны работодателем в конце года в благодарность за хорошую работу.

Согласно законодательству, начальство может решить выдать такую премию, повысить сотрудника или подарить ему что-то приятное. Однако все это зависит от воли и решения руководства компании. Нет обязательного порядка для выплаты этой премии, поэтому каждая организация сама решает, будет ли она ее выплачивать или нет, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Юрист Людмила Качанова отмечает, что многие организации, включая государственные, стремятся поощрить своих сотрудников материально и разрабатывают собственные системы выплат. Все зависит от ценности, которую работники имеют для компании, и от кадровой политики организации.

Таким образом, получение 13-й зарплаты или новогодней премии зависит от решения руководства. Важно, чтобы работники знали, что такие выплаты не являются обязательными и могут быть осуществлены только по усмотрению работодателя.

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