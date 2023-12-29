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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Стало известно, в какую сумму обойдется ростовчанам заливная рыба на Новый год

«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»

29 декабря 2023, 13:43
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, в какую сумму обойдется ростовчанам заливная рыба на Новый год

Стало известно, сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»

Приготовление заливной рыбы к новогоднему столу в Ростовской области обойдется в 433 рубля, подсчитали аналитики Bankiros.

Эксперты подчитали затраты россиян на покупку ингредиентов для заливной рыбы. Они исходили из классического рецепта, куда входят один килограмм судака, десять граммов желатина, две моркови, 10 граммов соли, два лавровых листа, одна луковица, один лимон и корень петрушки.

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В Ростовской области на заливную рыбу по такому рецепту надо потратить 433 рубля. На покупку судака уйдет чуть больше 233 рублей. Еще 63 рубля потратится на зелень. Желатин обойдется в 47 рублей, а корень петушки — 60 рублей. Остальные ингредиенты выйдут не дороже 20 рублей.

Напомним, в Ростове ищет работу поедатель новогодних трехдневных салатов.

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