«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Эксперты подчитали затраты россиян на покупку ингредиентов для заливной рыбы. Они исходили из классического рецепта, куда входят один килограмм судака, десять граммов желатина, две моркови, 10 граммов соли, два лавровых листа, одна луковица, один лимон и корень петрушки.
В Ростовской области на заливную рыбу по такому рецепту надо потратить 433 рубля. На покупку судака уйдет чуть больше 233 рублей. Еще 63 рубля потратится на зелень. Желатин обойдется в 47 рублей, а корень петушки — 60 рублей. Остальные ингредиенты выйдут не дороже 20 рублей.
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