«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»

В Ростовской области на заливную рыбу по такому рецепту надо потратить 433 рубля. На покупку судака уйдет чуть больше 233 рублей. Еще 63 рубля потратится на зелень. Желатин обойдется в 47 рублей, а корень петушки — 60 рублей. Остальные ингредиенты выйдут не дороже 20 рублей.