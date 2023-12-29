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Published Сегодня, 07:41

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«К рождеству»: климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростов придут холода и снег

Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на новогодние каникулы в Ростове

29 декабря 2023, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
«К рождеству»: климатолог Иошпа рассказал, когда в Ростов придут холода и снег
Снег ожидается в Ростове в середине первой недели января. Но сперва, конечно же, пойдет дождь, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Эксперт подчеркивает, что много или мало снега выпадет в донской столице, спрогнозируют синоптики. Пока неизвестно, ожидается снегопад или выпадет легкий снежок.

«Самыми комфортными будут дни 31 декабря и 1 января. Правда, 31 декабря кое-где по области пройдут дожди. Но они не будут интенсивными», — отмечает Александр Иошпа.

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Со второго января, по словам эксперта, с юго-запада начнут идти холодные фронты. Перемещаются они быстро. Поэтому к концу первой недели ростовчан ожидает отрицательная температура воздуха.

«А к рождеству уже наступит более-менее ростовская погода — со снегом и небольшим морозцем», — резюмирует эксперт.

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