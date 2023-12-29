Кобяков анонсировал расширение присутствия Индии на деловых площадках РФ в 2024 году

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Советник российского президента Антон Кобяков заявил, что сейчас сотрудничество РФ и Индии поднялось на принципиально новый стратегический уровень. Доказательство тому — рост объема торговли между странами, который в этом году составит более 50 миллиардов долларов США. Как сообщает 56orb.ru, значительное развитие взаимоотношений фиксируется в нефтяной отрасли. Помимо этого, серьезного прогресса стороны добились и в переговорах о планах совместного производства военной техники. Все это — предпосылки дальнейшей совместной работы. На конгрессно-выставочные мероприятия следующего года, которые пройдут в России, должны прибыть большие делегации из Индии высокого уровня.
Весной текущего года в Нью-Дели под эгидой Петербургского международного экономического форума был организован российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста». На площадке собрались свыше 600 делегатов и экспертов.
В продолжение состоялся бизнес-диалог «Россия — Индия» в рамках программы Дня международной кооперации на Петербургском международном экономическом форуме. Также стоит отметить, что на ПМЭФ-2023 в первый раз прошел Российско-индийский деловой форум. Индийских предпринимателей привлекает возможность расширения сотрудничества с российскими партнерами, и они проявляют повышенный интерес к запланированному на 5 — 8 июня следующего года Петербургскому международному экономическому форуму.
В декабре этого года в Дели, Мумбаи и Бангалоре в ходе подготовки Петербургского международного экономического форума 2024 года провели серию мероприятий, где обсуждалось будущее российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В выездных сессиях участвовали более 150 представителей ведущих компаний и журналистов Республики Индии.
Наконец, в самом конце года в Москве прошел XIV Индийско-российский бизнес-диалог с участием представителей государственных и деловых кругов, послов, лидеров федеральных министерств, а также представителей регионов РФ.