Кобяков анонсировал расширение присутствия Индии на деловых площадках РФ в 2024 году

Советник российского президента Антон Кобяков заявил, что сейчас сотрудничество РФ и Индии поднялось на принципиально новый стратегический уровень. Доказательство тому — рост объема торговли между странами, который в этом году составит более 50 миллиардов долларов США. Как сообщает 56orb.ru, значительное развитие взаимоотношений фиксируется в нефтяной отрасли. Помимо этого, серьезного прогресса стороны добились и в переговорах о планах совместного производства военной техники. Все это — предпосылки дальнейшей совместной работы. На конгрессно-выставочные мероприятия следующего года, которые пройдут в России, должны прибыть большие делегации из Индии высокого уровня.