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Published Сегодня, 06:29

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Космонавт Чуб сделал с МКС сделал заявление для жителей Новочеркасска

Космонавт Чуб сделал с МКС сделал важное заявление для жителей Ростовской области

29 декабря 2023, 06:29
Фото: Роскосмос
Космонавт Чуб сделал с МКС сделал заявление для жителей Новочеркасска

Космонавт Чуб обратился к жителям Новочеркасска с МКС

Космонавт Николай Чуб, который сейчас находится на МКС, сделал обращение к жителям Новочеркасска перед Новым годом, сообщили в горадминистрации.

В мэрии рассказали, что космонавт поздравил местных жителей с предстоящими праздниками. Он сообщил, что все смотрят в будущее в ожидании добрых событий.

«Пусть Новый год войдет в каждый дом с верой и любовью. Даст новые возможности и исполнит самые сокровенные мечты», — произнес Чуб.

Космонавт Николай Чуб сделал на МКС заявление для жителей Ростовской области
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Он пожелал землякам здоровья, благополучия и удачи. Пользователи в соцсетях поблагодарили его за эти слова и также сказали ему теплые пожелания перед наступающими праздниками.

Добавим, что видеопоздравление посмотрели более тысячи человек.

Ранее ростовчане могли онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба.

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