Космонавт Чуб сделал с МКС сделал важное заявление для жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В мэрии рассказали, что космонавт поздравил местных жителей с предстоящими праздниками. Он сообщил, что все смотрят в будущее в ожидании добрых событий.
«Пусть Новый год войдет в каждый дом с верой и любовью. Даст новые возможности и исполнит самые сокровенные мечты», — произнес Чуб.
Он пожелал землякам здоровья, благополучия и удачи. Пользователи в соцсетях поблагодарили его за эти слова и также сказали ему теплые пожелания перед наступающими праздниками.
Добавим, что видеопоздравление посмотрели более тысячи человек.
Ранее ростовчане могли онлайн увидеть выход в открытый космос космонавта Чуба.