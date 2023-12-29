Куда уехать из Ростова на зимних каникулах

За последние три года Таганрог сильно преобразился: в парке Горького появились современные зоны отдыха и трамвай в качестве арт-объекта. Европейский квартал все также продолжает радовать глаз. А вот у набережной Таганрога зимой появляется один неочевидный и жирный плюс — по ней можно гулять не в окружении туч комаров. Богудония в холодное время тоже приобретает особый шарм и становится чем-то похожа на рыбацкие деревеньки в Калининградской и Мурманской областях. Только китов не хватает.