Куда уехать из Ростова на зимних каникулах

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Бюджет: 1000-1500 рублей
Дорога до парка Лога в Каменске Шахтинском займет почти два часа. Добраться из Ростова туда можно тремя способами: на автобусе, личном авто или на электричке. Последний вариант еще и самый дешевый. Автобусные билеты стоят около 400 рублей. Также существуют автобусные туры к парку, поездка для взрослого обойдется в 1200 рублей.
Зимой, особенно в снежные дни, парк Лога преображается и становится еще больше похож на сказочную страну. Скоро там появится одна из самых длинных в стране тюбинговых трасс. Горку, длиной 300 метров, обещают сделать абсолютно бесплатной.
Вход в парк Лога тоже бесплатный. На территории есть несколько кафе, ярмарка, парк аттракционов и даже зоопарк. Еду не возбраняется брать с собой — в парке много пикниковых зон. Главное — не делиться бутербродом с животными. Лога открыт каждый день с 08.00 до 00.00 мк.
Бюджет — 1000 рублей
Таганрог — идеальный вариант, чтобы провести первые дни нового года у моря и в окружении архитектуры в европейском стиле. От Ростова всего пара часов езды на электричке или автобусе или полтора — на личном авто.
За последние три года Таганрог сильно преобразился: в парке Горького появились современные зоны отдыха и трамвай в качестве арт-объекта. Европейский квартал все также продолжает радовать глаз. А вот у набережной Таганрога зимой появляется один неочевидный и жирный плюс — по ней можно гулять не в окружении туч комаров. Богудония в холодное время тоже приобретает особый шарм и становится чем-то похожа на рыбацкие деревеньки в Калининградской и Мурманской областях. Только китов не хватает.
Бюджет: 3000-5000 рублей
На пару дней из Ростова можно отправиться в соседний Краснодар. Знаменитый парк «Краснодар», который еще называют парком Галицкого зимой становится похож на футуристический оазис: многие деревья накрывают куполами, чтобы они не погибли от холода. В Японском саду тоже есть, на что посмотреть. В снежную погоду алые пагоды и прудики с карпами кои создают необыкновенный контраст.
Дорога в Краснодар на машине займет 3-4 часа, почти столько же придется ехать в «Ласточке». Билеты на нее стоят от 900 рублей. Чтобы не утомиться в дороге и успеть посмотреть город рекомендуем переночевать в отеле или снять квартиру, а на следующий день возвращаться в Ростов.
Минимум 7 часов понадобиться, чтобы погулять по парку «Краснодар» и Японскому саду. Их суммарная площадь составляет почти 30 гектаров. А в Краснодаре есть, на что еще посмотреть: например, улица Красная — аналог нашей Пушкинской, или набережная Кубани.
Бюджет: 3000-5000 рублей
Еще одно направление для ближних поездок — Кисловодск. Дорога на машине или электричке займет от 5 до 7 часов.
Зима в Кисловодске мягкая и необычайно красивая. Чтобы увидеть ее во всем великолепии, советуем прокатиться на канатной дороге в Курортном парке. Самую красивую елку, по традиции, устанавливают на Курортном бульваре.
Не забудьте оздоровиться после новогодних праздников: загляните в Нарзанную галерею и окунитесь в термальные источники.
На обратном пути можно заехать на смотровую площадку «Гора Малое Седло» и взглянуть на снежную вершину Эльбруса.
Бюджет: от 15 тысяч рублей.
У Черного моря можно отлично провести не только летние каникулы, но и зимние. Только отдых придется посвятить не ленивой дреме на пляже, а спорту и длинным прогулкам.
В Красной Поляне прокатитесь на лыжах, сноубордах или «ватрушках». Для любителей культурного отдыха здесь проводят концерты и ледовые шоу.
Из Ростова в Сочи можно добраться на поезде, также прямая «Ласточка» ходит прямиком до Красной Поляны.
Добавим, что стоимость на развлечения и гостиницы после снятия коронавирусных ограничений снова поползли вверх. Такой отдых бюджетным не назовешь.
Бюджет: от 20 тысяч рублей
Новогодние каникулы в Москве — это мечта многих россиян. Ростовчанам повезло, ведь от столицы они находятся относительно не далеко: 12 часов в пути на машине или от 15 — в поезде.
Долгая дорога однозначно стоит того, чтобы увидеть, как отмечают москвичи: новогодние украшения похожи на произведения искусства, а перед ЦУМом в этом году и вовсе установили не одну, а несколько дизайнерских елок. Невозможно проигнорировать красоту Красной площади в снегопад и не покататься на одном из открытых столичных катков. Московские новогодние ярмарки тоже заслуживают внимания.
Что касается жилья, то в Москве можно снять бюджетную квартиру или мини-отель от 3 тысяч рублей в сутки или остановиться в отеле с видом на Красную площадь, где стоимость номера может доходить до 100 тысяч рублей.
Бюджет: от 17 тысяч рублей
Насладиться настоящей снежной зимой в горах не далеко от Ростовской области можно в Приэльбрусье. Это направление достаточно популярно среди туристов, поэтому добраться сюда можно не только на личном авто и поезде, но и на автобусе.
Любителям активного отдыха горы понравятся обилием горнолыжных трасс, а путешественники-созерцатели смогут сполна насладиться красивыми видами с канатных дорог. Они здесь на любой вкус и цвет: и старые «стоячие» кабинки», и открытые двухместные и одноместные подъемники, самые современные канатки поднимают туристов на наивысшие точки трасс. Именно на их уровне велика вероятность оказаться внутри облака.
В Приэльбрусье после долгих прогулок на свежем морозном воздухе практически на каждом горнолыжном спуске можно пообедать хычинами в кафе с кавказской кухней.
Жить туристам предлагают в отелях и гостевых домах. Их можно подобрать на любой кошелек.
Бюджет: от 30 тысяч рублей
Увидеть настоящего Деда Мороза — мечта каждого ребенка и даже некоторых взрослых. Посетить вотчину главного героя Нового года ростовчане могут, но готовиться к путешествию нужно заранее. Поезда из Ростова в Великий Устюг ходят не часто, направление популярное и билеты разбирают быстро. На дорогу придется потратить минимум 15 часов, а билеты в среднем стоят 8 тысяч рублей на человека.
Ехать долго, но время в пути можно скоротать за написанием письма зимнему волшебнику, которое отправите ему потом Почтой Деда Мороза.
Сама вотчина находится не в Великом Устюге, а в 13 км от города. Дорога к ней живописная, особенно, если на улице снег.
Рекомендуем посетить исторический центр города, который зовется Дымковской слободой.
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