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Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала «Кумженская роща» в Ростове

Мемориал «Кумженская роща» отреставрируют в Ростове

29 декабря 2023, 10:21
Фото: donland.ru
Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала «Кумженская роща» в Ростове

Госэкспертиза одобрила проект реставрации мемориала «Кумженская роща» в Ростове

В Ростове утвердили проект реставрации мемориального комплекса «Кумженская роща», сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В среду, 27 декабря, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект по реставрации мемориального комплекса «Кумженская роща». Мемориал находится в Железнодорожном районе Ростова на Кумженской косе рядом с местом впадения реки Мертвый Донец в Дон. Памятник собираются отреставрировать и оборудовать для современного использования.

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Застройщиком выступило МКУ «Управление ЖКХ» Железнодорожного района Ростова. Сроки реализации проекта и его финансовое обеспечение в заключении не указано, информация об этом будет уточняться.

Ранее в Ростове выставили на продажу участок в районе Кумженской рощи и рыбоводных прудов, там предлагают построить жилье.

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