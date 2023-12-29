Мемориал «Кумженская роща» отреставрируют в Ростове

В среду, 27 декабря, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект по реставрации мемориального комплекса «Кумженская роща». Мемориал находится в Железнодорожном районе Ростова на Кумженской косе рядом с местом впадения реки Мертвый Донец в Дон. Памятник собираются отреставрировать и оборудовать для современного использования.