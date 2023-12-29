Мемориал «Кумженская роща» отреставрируют в Ростове

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
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Updated Сегодня, 10:23
В среду, 27 декабря, ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выпустило положительное заключение на проект по реставрации мемориального комплекса «Кумженская роща». Мемориал находится в Железнодорожном районе Ростова на Кумженской косе рядом с местом впадения реки Мертвый Донец в Дон. Памятник собираются отреставрировать и оборудовать для современного использования.
Застройщиком выступило МКУ «Управление ЖКХ» Железнодорожного района Ростова. Сроки реализации проекта и его финансовое обеспечение в заключении не указано, информация об этом будет уточняться.
Ранее в Ростове выставили на продажу участок в районе Кумженской рощи и рыбоводных прудов, там предлагают построить жилье.