Модульбанк выступает за поддержку бегового сообщества с платформой MoneyRun

Показательный пример — сотрудничество Модульбанка с компанией MoneyRun в рамках развития бегового сообщества. Приложение для мобильных устройств от компании MoneyRun позволяет обменивать преодоленные километры на денежные средства. Правила проекта предусматривают, что пользователь с каждым новым забегом повышает свой уровень и рассчитывает на более высокий курс обмена километров на рубли. Денежные средства затем можно вывести на банковскую карту и потратить на свое усмотрение. В настоящее время участниками проекта могут стать только сотрудники банка, но со временем эта возможность появится и у его клиентов.