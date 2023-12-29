Модульбанк выступает за поддержку бегового сообщества с платформой MoneyRun

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Как пишет gorod55.ru, кредитные организации, в частности, поддерживают на различных уровнях социальные проекты, спонсорские программы и инициативы, помогают спортивным клубам и федерациям, выделяют средства на строительство и развитие спортивной инфраструктуры — стадионов, спорткомплексов и тренажерных залов, участвуют в пропаганде здорового образа жизни среди россиян.
Ряд банков предлагают своим клиентам особые программы лояльности. Это скидки или другие преимущества для людей, ведущих активный образ жизни, которые посещают те или иные спортивные мероприятия.
Показательный пример — сотрудничество Модульбанка с компанией MoneyRun в рамках развития бегового сообщества. Приложение для мобильных устройств от компании MoneyRun позволяет обменивать преодоленные километры на денежные средства. Правила проекта предусматривают, что пользователь с каждым новым забегом повышает свой уровень и рассчитывает на более высокий курс обмена километров на рубли. Денежные средства затем можно вывести на банковскую карту и потратить на свое усмотрение. В настоящее время участниками проекта могут стать только сотрудники банка, но со временем эта возможность появится и у его клиентов.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, мотивируя сотрудников заниматься спортом, банк помогает им стать более эффективными в работе и жизни. По его мнению, физически здоровые работники лучше решают задачи, где требуется творческий подход, и легче преодолевают трудности.
В течение последних лет Модульбанк развивается как предпринимательский хаб и активно распространяет лучшие идеи для поддержки здорового образа жизни в рабочем коллективе среди большой части предпринимательского сообщества. Безусловно, от таких инициатив получают пользу все: работодатели — здоровые кадры, а работники — стимул быть активными и беречь свое здоровье.