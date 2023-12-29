Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в Новый год

Дончанам рекомендуют учитывать погодные условия, чтобы встретить Новый год без ухудшения самочувствия. Для этого жителям Ростовской области рекомендуют больше спать и гулять на свежем воздухе, а также не злоупотреблять едой, алкоголем и табаком. Эксперты рекомендуют избегать жирной и тяжелой пищи, а также употребления крепких напитков.