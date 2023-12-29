Мощные магнитные бури обрушатся на Ростовскую область в Новый год

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Специалисты рассказали, что в Новый год жителей Ростовской области ожидают неблагоприятные метеорологические условия. Вместе с боем курантов ростовчанам придется готовиться к мощным магнитным бурям, которые обрушатся на Ростовскую область в воскресенье, 31 декабря, и продержатся в регионе трое суток.
Бури прогнозируют с 00.00 мск 31 декабря до 18.00 мск 2 января. В это время сила магнитных бурь будет колебаться от трех до пяти баллов. Хуже всего метеозависимым людям придется в канун Нового года и 1 января.
Дончанам рекомендуют учитывать погодные условия, чтобы встретить Новый год без ухудшения самочувствия. Для этого жителям Ростовской области рекомендуют больше спать и гулять на свежем воздухе, а также не злоупотреблять едой, алкоголем и табаком. Эксперты рекомендуют избегать жирной и тяжелой пищи, а также употребления крепких напитков.
Ранее климатолог Иошпа предсказал, какой будет погода в новогоднюю ночь и на длинных выходных.