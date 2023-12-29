Москва и Подмосковье лидируют в использовании безналичных платежей

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
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Безналичные платежи становятся все более популярными среди жителей Москвы и Подмосковья. Согласно последней информации Центрального банка, доля таких операций составляет более 81% от общего числа транзакций, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По данным регулятора, в течение первых трех кварталов текущего года жители Московского региона совершили по картам более 10 миллиардов операций на общую сумму в 31,5 трлн рублей. Примечательно, что безналичная оплата товаров и услуг составила 81,7% от общего числа транзакций. Всего москвичи и жители Подмосковья провели 8,5 миллиардов операций на сумму в 10,3 трлн рублей. При этом использование платежных карт для оплаты и переводов превышает использование их для снятия наличных в 45 и 47 раз соответственно.
Как сообщили представители ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, за январь–сентябрь 2023 года российские банки выпустили на территории Московского региона 100,2 миллиона платежных карт, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На 1 октября у москвичей было 77,5 миллиона карт, у жителей Подмосковья — 22,7 миллиона.
В целом, за период с начала года до конца сентября жители и гости Московского региона совершили 19,2 миллиарда операций на общую сумму в 24,3 трлн рублей. Оплата товаров и услуг составила 18 трлн рублей. А при снятии наличных средняя сумма составляет порядка 29,3 тыс. рублей.