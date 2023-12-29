Москва и Подмосковье лидируют в использовании безналичных платежей

По данным регулятора, в течение первых трех кварталов текущего года жители Московского региона совершили по картам более 10 миллиардов операций на общую сумму в 31,5 трлн рублей. Примечательно, что безналичная оплата товаров и услуг составила 81,7% от общего числа транзакций. Всего москвичи и жители Подмосковья провели 8,5 миллиардов операций на сумму в 10,3 трлн рублей. При этом использование платежных карт для оплаты и переводов превышает использование их для снятия наличных в 45 и 47 раз соответственно.