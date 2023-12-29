Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Ростове 16 марта произошел серьезный пожар в здании Погрануправления. Площадь возгорания составила более 800 квадратных метров в одном из помещений на проспекте Сиверса. Потушить огонь удалось лишь через несколько часов, а согласно официальной версии, пострадал один человек.
Также официально сообщили, что пожар начался из-за проблем с электропроводкой, которые привели к взрыву горюче-смазочных материалов. Это происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
В области 30 и 31 марта произошло ЧП на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе. Из-за сильного снегопада дорога была заблокирована на несколько дней, из-за чего автомобилисты оказались в снежном плену на одном из участков. Люди, оставшиеся без воды, еды и топлива, были вынуждены ждать эвакуации или помощи спасателей.
В понедельник, 3 апреля, один из пострадавших автолюбителей предложил другим водителям и пассажирам отправить общую жалобу в прокуратуру Ростовской области.
В начале апреля были проведены обыски дома и на работе у нескольких судей Ростовской области, в результате которых нашли большое количество ценных предметов, ювелирных изделий и огромную сумму денег, превышающую 200 миллионов рублей.
СМИ начали освещать эту ситуацию, упоминая об обысках в доме председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, ее заместителя Татьяны Юровой и задержании начальника управления судебного департамента Андрея Рощевского.
Позже в изданиях появилась информация о продолжении обысков у других судей, а также увеличении числа подозреваемых до 32 человек.
После этого СМИ сообщили, что Золотарева пыталась совершить самоубийство, но благодаря своевременной медицинской помощи ее удалось спасти. Подозреваемым могут вменять получении взяток. А в конце ноября прошли обыски в Советском и Ленинском районных судах Ростова.
В апреле погибла Лидия Радченко, 80-летняя учительница английского языка. После начавшегося дождя и подтопленных территорий ее унесло в ливневку, где она утонула.
До этого местные жители несколько месяцев жаловались, что ливневка была забита мусором и грязью. Они вынуждены были очищать его своими силами.
Позже коллектор все-таки отчистили от мусора и ила. Для этого потребовалось привлечение специализированной техники.
Тем временем в деле о смерти Радченко, наконец, нашли виновного. Им признали директора муниципального предприятия Вадима Рабаева. По версии следствия, он не обеспечил проведение ремонта сточной канализации на Тульской улице и установку там нужной решетки для отвода дождевой воды.
В конце июня вооруженные бойцы частной военной кампании прибыли на технике в Ростов. Это стало началом военного мятежа, который продлился 23 и 24 июня.
Организатор Евгений Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа, сообщив, что город заблокирован, а его бойцы получили контроль над военными объектами.
За этими событиями следила вся страна, а ростовчане выходили на улицы, несмотря на большое количество военной техники и людей с оружием. Но горожане не боялись, а наоборот общались с мятежниками, делали с ними фотографии и публиковали в соцсетях.
Некоторые моменты ростовчане вспоминают до сих пор. Например, танк который въехал в арку возле здания цирка и многие думали, что он там застрял.
Ситуация разрешилась неожиданно для всех, когда президент Республики Беларусь Александр Лукашенко провел переговоры с организатором мятежа. В результате они достигли соглашения о том, чтобы бойцы покинули город.
В центре Таганрога 28 июля упала украинская ракета, в результате чего были разрушены кафе и частично повреждено здание художественного музея, где обрушилась стена. Люди, находившиеся рядом с местом падения ракеты, получили серьезные травмы, удалось избежать жертв. Число пострадавших составило более 20 человек.
По информации от министерства обороны РФ, атака была совершена переоснащенными под боевую версию комплексами зенитных ракет ПВО С-200. Российская система ПВО успела сбить ее в воздухе, однако фрагменты ракеты упали на город. Известно, что акт терроризма был совершен украинским режимом.
Через месяц художественный музей организовал экскурсию к месту падения ракеты. Проведение мероприятия объяснили его историко-познавательной и патриотической значимостью.
Напомним, в ночь на 7 сентября в Ростове-на-Дону произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, в результате которого обломки упали на улице Пушкинской. Пострадал не только жилой сектор, но и стоматологическая клиника, где оказалось повреждено оборудование и автопарк из 10 машин, одна из них взорвалась. Кроме того, один человек получил ранение.
После этого пришлось восстанавливать электроснабжение для 20 строений, а также проводить работ по восстановлению трех поврежденных зданий после данного происшествия.
Напоминаем, что вечером в четверг, 30 ноября, на рынке «Темерник» произошел пожар, в результате которого были уничтожены несколько магазинов. В течение нескольких часов огонь тушили спасатели.
По первым сообщениям, площадь пожара составляла около 400 квадратных метров, к работам по локализации огня привлекли более 60 спасателей. Однако за четыре часа площадь пожара увеличилась в 10 раз — до 4000 квадратных метров, так как пламя распространялось под воздействием ветра и при взрывах баллонов с газом, а также пиротехники, хранившихся на рынке.
Вскоре после возгорания на рынок «Темерник» прибыли торговцы, которые пытались спасти товар. Им была безразлична собственная безопасность, поэтому пожарным пришлось заниматься эвакуацией бизнесменов, вместо того, чтобы противостоять огню.
В декабре в Ростовской области произошел настоящий погодный катаклизм. В регионе шел ледяной дождь, а температура упала до нуля. В результате этого дороги, деревья и линии электропередач были покрыты толстым слоем льда.
Дети в Ростове вынуждены были идти на уроки, еле перебираясь по льду на четвереньках. Занятия вскоре рекомендовали не посещать, хотя полная отмена уроков не последовала, несмотря на просьбы родителей. Школы продолжили функционировать в штатном режиме с 18 декабря, несмотря на сохраняющийся гололед.
Но настоящие проблемы были связаны с электроснабжением в регионе. Из-за наледи начали обрываться электрические провода. Более ста тысяч человек на протяжении нескольких дней оставались без света и тепла. Энергетики работали круглосуточно, чтобы устранить последствия непогоды. Им помогают коллеги из других регионов.
Еще одной проблемой стало массовое падение деревьев и огромных веток. В Ростове несколько человек получили травмы в результате обрушения растений.
Работы по сносу пятиэтажного здания в переулке Кривошлыковский, 4 в Ростове-на-Дону успешно завершены.
Напомним, что решение о сносе приняли после того, как по фасаду пошли трещины, которые сделали здание не пригодным для проживания. Жители выразили свое несогласие с этим и настаивали на проведении ремонта здания, но так и не дождались его.
Ситуация стала конфликтной, но в конечном итоге людям выплатили компенсацию, и они покинули свои квартиры. А сам скандальный дом полностью снесли.