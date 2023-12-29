Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области

Напомним, в ночь на 7 сентября в Ростове-на-Дону произошел инцидент с беспилотным летательным аппаратом, в результате которого обломки упали на улице Пушкинской. Пострадал не только жилой сектор, но и стоматологическая клиника, где оказалось повреждено оборудование и автопарк из 10 машин, одна из них взорвалась. Кроме того, один человек получил ранение.