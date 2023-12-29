rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Большинство мигрантов работают в сферах торговли и строительства в Ростове

Названы профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов

29 декабря 2023, 13:52
Фото: 61.мвд.рф
Большинство мигрантов работают в сферах торговли и строительства в Ростове

Большинство мигрантов работают в сферах торговли и строительства в Ростове

С начала года по ноябрь из Ростовской области выдворили больше полутора тысяч нелегальных мигрантов, сообщает Ro.Today.

За 11 месяцев уходящего года силовики провели 790 мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. По их итогам, из страны выдворили 1 546 человек.

На рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантов
Узнать подробнее

В регионе продолжают работать порядка 13 тысяч мигрантов. Отмечается, что большинство нелегалов находили на предприятиях, связанных с торговлей и строительством. Работодателей, нанимающих незаконных мигрантов, также привлекают к ответственности. С начала года им выписали 602 административных протокола.

В этом году полиция регулярно отчитывалась о рейдах на рынках и складах области. Там силовики искали нелегальных мигрантов.

Ранее в МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области.

До этого мать-одиночка из Ростова заявила, что стала жертвой травли соседей-мигрантов.

Читайте также:
В Ростовской области с начала года за границу выслали более 1,5 тысячи мигрантовНа рынках Ростова силовики начали рейды для поиска незаконных мигрантовСиловики провели облаву на мигрантов на рынках в Ростовской области
#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МВД Ростовской области#Нелегальные мигранты
Подпишитесь
Жителей Ростовской области ждет дорогое вино и вокзал на месте аэропорта
Сегодня, 14:40
Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло
Сегодня, 14:38
«Какая гадость!»: сколько стоит в Ростове главное блюдо из «Иронии судьбы»
Сегодня, 13:43
В Ростове зажгли главную городскую елку. Показываем, как это было
Сегодня, 15:27
Куда уехать из Ростова на зимних каникулах
Сегодня, 07:19
Мятеж, пожары и дело судей: 10 главных событий 2023 года в Ростовской области
Сегодня, 11:55