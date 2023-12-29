Названы профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
За 11 месяцев уходящего года силовики провели 790 мероприятий, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. По их итогам, из страны выдворили 1 546 человек.
В регионе продолжают работать порядка 13 тысяч мигрантов. Отмечается, что большинство нелегалов находили на предприятиях, связанных с торговлей и строительством. Работодателей, нанимающих незаконных мигрантов, также привлекают к ответственности. С начала года им выписали 602 административных протокола.
В этом году полиция регулярно отчитывалась о рейдах на рынках и складах области. Там силовики искали нелегальных мигрантов.
Ранее в МВД опровергли нападение мигрантов-насильников на семью в Ростовской области.
До этого мать-одиночка из Ростова заявила, что стала жертвой травли соседей-мигрантов.