Названы профессии в Ростове, на которые чаще берут мигрантов-нелегалов

В регионе продолжают работать порядка 13 тысяч мигрантов. Отмечается, что большинство нелегалов находили на предприятиях, связанных с торговлей и строительством. Работодателей, нанимающих незаконных мигрантов, также привлекают к ответственности. С начала года им выписали 602 административных протокола.