Несмотря на протесты: Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове

Общественники же упирали, что в ОХО не включили целые кварталы в Нахичевани. Это значит, что если старинный дом там не имеет охранного статуса, его можно будет легко снести и построить на его месте многоэтажку. Градозащитники сетовали, что цельная историческая застройка в старом Ростове будет попросту уничтожена вкраплениями новостроек, а некоторые старинные особняки горожане утратят навсегда.