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Published Сегодня, 15:40

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Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове вопреки активистам

Несмотря на протесты: Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове

29 декабря 2023, 15:40
Фото: Алина Заярная / rostovgazeta.ru
Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове вопреки активистам

Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове вопреки активистам

Проект объединенной охранной зоны в центре Ростова окончательно утвержден, постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев.

В Ростове подошла к финальной точке история с проектом объединенной охранной зоны в центре города. Постановление об его утверждении подписал губернатор Василий Голубев.

Проект много месяцев обсуждался общественностью и чиновниками. Последние обращали внимание, что объединенная охранная зона якобы принесет уйму плюсов, так как утвердит и ограничит высотность строительства в центре Ростова.

Из проекта охранной зоны в Ростове исключили целые кварталы Нахичевани
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Общественники же упирали, что в ОХО не включили целые кварталы в Нахичевани. Это значит, что если старинный дом там не имеет охранного статуса, его можно будет легко снести и построить на его месте многоэтажку. Градозащитники сетовали, что цельная историческая застройка в старом Ростове будет попросту уничтожена вкраплениями новостроек, а некоторые старинные особняки горожане утратят навсегда.

Ранее урбанист высказался, что ждет исторический центр Ростова.

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