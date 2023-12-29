Несмотря на протесты: Губернатор утвердил объединенную охранную зону в Ростове

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Ростове подошла к финальной точке история с проектом объединенной охранной зоны в центре города. Постановление об его утверждении подписал губернатор Василий Голубев.
Проект много месяцев обсуждался общественностью и чиновниками. Последние обращали внимание, что объединенная охранная зона якобы принесет уйму плюсов, так как утвердит и ограничит высотность строительства в центре Ростова.
Общественники же упирали, что в ОХО не включили целые кварталы в Нахичевани. Это значит, что если старинный дом там не имеет охранного статуса, его можно будет легко снести и построить на его месте многоэтажку. Градозащитники сетовали, что цельная историческая застройка в старом Ростове будет попросту уничтожена вкраплениями новостроек, а некоторые старинные особняки горожане утратят навсегда.
Ранее урбанист высказался, что ждет исторический центр Ростова.