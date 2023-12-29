Парфюм стремительно дорожает в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
По информации «Деловой газеты. Юг», за год стоимость выросла на 11%. В ноябре в среднем один флакон можно было купить за 1,8 тысячи рублей.
«В ноябре из-за приближающихся новогодних праздников спрос на духи вырос на 4%. Чаще всего покупатели выбирали туалетную воду, на которую пришлось 45% продаж», — сказано в сообщении.
Отмечается, что далее по популярности идут парфюмерная вода и духи. В этом случае показатели составляют 37,8% и 11,6%.
Ранее стало известно, на сколько подорожает вино в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.