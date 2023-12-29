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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Парфюм стремительно дорожает в Ростовской области

Парфюм стремительно дорожает в Ростовской области

29 декабря 2023, 13:39
Фото: pxhеrе.соm
Парфюм стремительно дорожает в Ростовской области

В Ростовской области парфюм подорожал на 11%

В Ростовской области в ноябре средняя стоимость флакона духов составляла почти 2,1 тысячи рублей, сообщают СМИ.

По информации «Деловой газеты. Юг», за год стоимость выросла на 11%. В ноябре в среднем один флакон можно было купить за 1,8 тысячи рублей.

«В ноябре из-за приближающихся новогодних праздников спрос на духи вырос на 4%. Чаще всего покупатели выбирали туалетную воду, на которую пришлось 45% продаж», — сказано в сообщении.

Стало известно, на сколько подорожает вино в Ростовской области
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Отмечается, что далее по популярности идут парфюмерная вода и духи. В этом случае показатели составляют 37,8% и 11,6%.

Ранее стало известно, на сколько подорожает вино в Ростовской области. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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