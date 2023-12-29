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Почти 10 машин пробили колеса на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Почти 10 машин пробили колеса на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

29 декабря 2023, 04:57
Фото: 1MI
В Ростовской области несколько автомобилей повредили колеса из-за глубоких ям на трассе М-4 «Дон», сообщил один из водителей в соцсетях.

По его словам, в районе Шахт он пробил колесо и погнул диск, из-за чего ему в течение двух часов пришлось ждать запаску. Он рассказал, что за это время аналогичная ситуация произошла еще с 8 машинами.

«Они оставили в этой яме по два колеса, некоторые уехали на эвакуаторе. Не важно Роллс Ройс у вас, или Жигули — все это безобразие и безответственность бьет по карману людей с разным уровнем дохода», — рассказал автор.

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Пользователи в комментариях написали, что нужно вызвать сотрудников ГИБДД, все оформить, а после обращаться в суд.

«В Шахтах состояние дорог не лучше. Ямы каждый день становятся больше», — пишут местные жители.

Ранее водители составили список ям на М-4 «Дон».

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