Почти 10 машин пробили колеса на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
По его словам, в районе Шахт он пробил колесо и погнул диск, из-за чего ему в течение двух часов пришлось ждать запаску. Он рассказал, что за это время аналогичная ситуация произошла еще с 8 машинами.
«Они оставили в этой яме по два колеса, некоторые уехали на эвакуаторе. Не важно Роллс Ройс у вас, или Жигули — все это безобразие и безответственность бьет по карману людей с разным уровнем дохода», — рассказал автор.
Пользователи в комментариях написали, что нужно вызвать сотрудников ГИБДД, все оформить, а после обращаться в суд.
«В Шахтах состояние дорог не лучше. Ямы каждый день становятся больше», — пишут местные жители.
Ранее водители составили список ям на М-4 «Дон».