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Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

«Позорище»: подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове

«Позорище»: подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове

29 декабря 2023, 09:27
Фото: vk.com/zhest_rostov_61
«Позорище»: подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове

Подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове

В Ростове-на-Дону обвалился потолок подземного перехода на проспекте Театральный, сообщили горожане в соцсетях.

С потолка упали большие куски бетона, а оставшаяся часть сейчас вся в трещинах. По словам очевидцев, во время обрушения никто не пострадал.

«Судя по состоянию потолка, куски будут падать и дальше», — сообщили горожане. В комментариях они назвали это позорищем.

Добавим, что официальной информации о разрушении потолка пока не поступало, она уточняется.

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Подземный переход частично обрушился на Театральном в РостовеПодземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове
Подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове
Фото: vk.com/zhest_rostov_61

«Судя по состоянию потолка, весь развалится в ближайшее время», — заявили горожане.

«Ничего страшного, никто не пострадал и хорошо», — написали местные жители.

«Всегда этого боялась и вот», — рассказала ростовчанка.

Ранее кирпичи стали падать со здания на Большой Садовой в Ростове на тротуар.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Обрушение#Соцсети#Трещины#Театральный проспект#Очевидцы#Подземный переход
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