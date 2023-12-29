«Позорище»: подземный переход частично обрушился на Театральном в Ростове

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
С потолка упали большие куски бетона, а оставшаяся часть сейчас вся в трещинах. По словам очевидцев, во время обрушения никто не пострадал.
«Судя по состоянию потолка, куски будут падать и дальше», — сообщили горожане. В комментариях они назвали это позорищем.
Добавим, что официальной информации о разрушении потолка пока не поступало, она уточняется.
«Судя по состоянию потолка, весь развалится в ближайшее время», — заявили горожане.
«Ничего страшного, никто не пострадал и хорошо», — написали местные жители.
«Всегда этого боялась и вот», — рассказала ростовчанка.
Ранее кирпичи стали падать со здания на Большой Садовой в Ростове на тротуар.